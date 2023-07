Papanice è stata scossa da una tragica notizia nel fine settimana, quando il quindicenne Karol Rizza ha perso la vita a seguito di un grave incidente in moto. Il giovane era stato ricoverato in condizioni critiche presso il reparto di rianimazione dell’ospedale di Catanzaro il venerdì 14 luglio, ma purtroppo non è riuscito a sopravvivere, spirando il sabato 15 luglio al Pugliese-Ciaccio.

L’incidente si è verificato quando Karol era alla guida della sua motocicletta. Secondo le prime informazioni, il tragico evento è avvenuto a Papanice, in via Calabria, vicino all’edificio scolastico. Per cause ancora da accertare, il giovane ha perso il controllo del veicolo, schiantandosi contro un muro. Al momento dell’arrivo della polizia sul luogo dell’incidente, non è stato trovato nessun altro veicolo coinvolto.

L’impatto con il muro è stato estremamente violento, come testimoniano le evidenti tracce lasciate sul muro stesso. Karol ha riportato gravi lesioni a seguito dell’incidente, ed è stato quindi trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Crotone. Data la gravità delle sue condizioni, è stato poi trasferito durante la notte al Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, ma purtroppo i medici non sono riusciti a salvarlo.







La comunità di Papanice è stata profondamente colpita dalla morte di Karol Rizza, che era figlio unico. Questa tragica perdita ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita di coloro che lo conoscevano e amavano. Il parroco e il consiglio pastorale, in segno di rispetto e lutto, hanno deciso di annullare i momenti civili della festa di San Pantaleone.

La Polizia di Stato sta attualmente indagando per determinare le cause esatte dell’incidente. Saranno eseguiti accertamenti approfonditi al fine di comprendere gli eventi che hanno portato alla tragedia. La speranza è che tali indagini possano fornire risposte alle domande ancora irrisolte e portare una certa consolazione alla famiglia e agli amici di Karol.

La morte prematura di un giovane così promettente è un promemoria doloroso sull’importanza della sicurezza stradale e della responsabilità al volante. È un momento difficile per la comunità di Papanice, che si unisce nel dolore e nel ricordo di Karol Rizza.