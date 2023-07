Share on Twitter

Share on Facebook

Nell’aviosuperficie Franca di Cotronei, nel Villaggio Baffa, un velivolo ultraleggero proveniente da Siracusa è stato coinvolto in un incidente durante la fase di atterraggio nella tarda mattinata di oggi. Le cause dell’incidente sono ancora oggetto di indagine.

Durante la manovra di atterraggio, il velivolo non è riuscito ad arrestarsi, terminando la sua corsa fuori pista e finendo in una zona boscata. Fortunatamente, le due persone a bordo sono rimaste illese. Il personale dell’aviosuperficie ha prontamente prestato soccorso, mentre i vigili del fuoco del distaccamento di Petilia Policastro sono intervenuti per garantire la sicurezza del velivolo e dell’area circostante.

L’intervento tempestivo e coordinato dei vigili del fuoco ha evitato potenziali incendi o ulteriori situazioni di pericolo. Grazie alla loro efficacia, l’incidente non ha avuto conseguenze gravi.







ADVERTISEMENT

Attualmente, le autorità competenti stanno indagando per determinare le cause dell’incidente e comprendere perché il velivolo sia uscito fuori pista durante l’atterraggio. Nel frattempo, sono state prese tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza sul luogo dell’incidente.

L’ultraleggero coinvolto nell’incidente era decollato da Siracusa nella mattinata e stava dirigendosi proprio a Cotronei. Nonostante l’imprevisto, fortunatamente nessuno a bordo ha riportato ferite gravi. Le due persone coinvolte sono state trasportate in ospedale per accertamenti, anche se non presentavano sintomi evidenti di lesioni.

Restiamo in attesa dei risultati dell’indagine per comprendere appieno le circostanze che hanno portato a questo incidente. Nel frattempo, è importante sottolineare la prontezza e l’efficacia della risposta delle squadre di soccorso, nonché il fatto che nessun danno grave sia stato riportato dagli occupanti del velivolo.