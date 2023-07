Share on Twitter

Questa settimana Rocca di Neto celebra uno dei suoi figli più illustri, Gaetano Aloisio, il leader dei Sarti che ha saputo conquistare il mondo con la sua arte e maestria nell’ambito della sartoria. La storia di Gaetano Aloisio – Luxury Bespoke è davvero degna di un film, un percorso che parte dalle scuole sartoriali del paese e che lo porta ad affermarsi come un simbolo di eleganza e bellezza. Vincitore delle prestigiose Forbici d’oro, Gaetano diventa un ambasciatore del Made in Italy a Roma, attirando i grandi della terra per indossare i suoi abiti.

Gaetano Aloisio è un talento innato, cresciuto nelle scuole sartoriali di Rocca di Neto, un piccolo paese dal grande cuore. Fin da giovane, ha dimostrato una straordinaria abilità nel modellare i tessuti e una profonda passione per l’arte della sartoria. La sua maestria è riconosciuta a livello internazionale, tanto da vincere il prestigioso premio Neaithos, ma ciò che rende ancora più speciale la sua storia è il legame indissolubile con la sua città natale.

Una volta trasferitosi a Roma, Gaetano Aloisio si è affermato come uno dei più grandi sarti italiani, diventando un autentico ambasciatore del Made in Italy. La sua filosofia unica ha catturato l’attenzione dei più importanti personaggi del mondo, attirandoli a Roma per indossare i suoi abiti su misura. La sua maestria nel creare capi d’abbigliamento di lusso è una testimonianza tangibile della straordinaria qualità e dell’eleganza italiana.







In un ambiente complesso e competitivo come quello della moda, Gaetano Aloisio ha dimostrato di avere la stoffa per emergere. La sua attenzione ai dettagli e la cura che dedica ad ogni singolo capo sartoriale sono diventati il suo marchio di fabbrica. L’eccellenza di Gaetano è l’esempio tangibile di come la perfezione dei particolari possa fare la differenza nell’industria della moda di alta qualità.

L’orgoglio di Rocca di Neto: Il Sindaco e l’amministrazione di Rocca di Neto sono orgogliosi di poter contare su un figlio così eccezionale. Gaetano Aloisio è diventato un simbolo di ispirazione per la comunità locale, dimostrando che anche da una piccola realtà è possibile raggiungere il successo internazionale. La sua fama e il suo talento hanno portato grande visibilità a Rocca di Neto, che ancora una volta celebra il successo di uno dei suoi figli migliori.

Gaetano Aloisio è un esempio di talento, passione e dedizione che ha conquistato il mondo della sartoria. La sua storia straordinaria, dall’apprendimento nelle scuole sartoriali di Rocca di Neto fino alla sua affermazione come ambasciatore del Made in Italy, è una testimonianza del suo impegno nel realizzare capi di abbigliamento di lusso unici nel loro genere. Rocca di Neto si unisce nell’orgoglio per il successo di Gaetano Aloisio, un figlio che ha portato l’eccellenza sartoriale del paese ai massimi livelli internazionali.