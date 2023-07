Collaborazione e responsabilità: Il Comune di Cirò Marina affronta la temporanea interruzione dell’acqua con un servizio sostitutivo e invita all’uso parsimonioso della risorsa.

Il Sindaco del Comune di Cirò Marina, Sergio Ferrari, desidera informare tutti i concittadini riguardo ad una temporanea interruzione dell’erogazione dell’acqua. La società SORICAL ha comunicato al comune, tramite nota protocollo 147/23, che domani, il 27/07/2023, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, sarà impossibilitata ad erogare l’energia elettrica, causando di conseguenza una temporanea mancanza di risorsa idrica.

Al fine di mitigare gli eventuali disagi, il Comune ha già predisposto un servizio sostitutivo per le zone interessate, a partire dalla linea di Savelli. Saranno messi a disposizione serbatoi d’acqua per garantire un supporto adeguato durante l’interruzione del servizio.

Il Sindaco sottolinea l’importanza di un uso parsimonioso dell’acqua, anche nelle zone che non subiranno l’interruzione, per contribuire a gestire al meglio la situazione e ridurre al minimo i possibili disagi per i cittadini. Un utilizzo responsabile della risorsa idrica può contribuire a garantire che tutti abbiano accesso alle necessità fondamentali durante il periodo di mancanza temporanea.

Il Comune ringrazia anticipatamente tutti i cittadini per la comprensione e la collaborazione, sperando di riportare alla normalità la situazione nel minor tempo possibile. La priorità è lavorare insieme per affrontare questa situazione e garantire il benessere di tutta la comunità.







ADVERTISEMENT

Per eventuali ulteriori aggiornamenti e informazioni, si prega di fare riferimento agli uffici comunali e alle comunicazioni ufficiali del Comune di Cirò Marina.

Ringraziamo tutti per l’attenzione e la collaborazione in questa delicata fase, e siamo fiduciosi che, insieme, supereremo questo ostacolo garantendo la sicurezza e il benessere della nostra comunità. Grazie.