Gli scienziati della Stazione Zoologica Anton Dohrn hanno trovato dei preziosi alleati nella loro missione di preservare l’ambiente marino dell’Area Marina Protetta Capo Rizzuto. I volontari di Ambiente Mare Italia (AMI), dopo aver ricevuto una formazione specifica, si sono uniti agli esperti per redigere un piano di gestione mirato alle attività di pesca costiera artigianale nella zona.

La biologa marina Claudia Scianna della Stazione Zoologica Anton Dohrn e il Presidente di Ambiente Mare Italia AMI, Alessandro Botti, hanno presieduto la formazione dei volontari della delegazione Le Castella – Isola di Capo Rizzuto, svoltasi il 25 luglio. Durante l’incontro, è stata spiegata l’importanza del progetto e sono stati registrati il sostegno e l’entusiasmo dei pescatori locali, attivi nel porticciolo di Crotone.

L’Area Marina Protetta Capo Rizzuto rappresenta un’importante risorsa di biodiversità, e la sua tutela è diventata una priorità per Ambiente Mare Italia e la Stazione Zoologica Anton Dohrn. I volontari di AMI si sono resi disponibili a collaborare attivamente con gli scienziati per raccogliere dati e informazioni necessarie alla redazione del Piano di Gestione.







Per tutto il mese di luglio e settembre, i volontari saranno operativi dalle prime ore del mattino, monitorando le attività dei pescatori locali al loro ritorno dal mare. L’osservazione, le interviste e le indagini condotte dai volontari saranno fondamentali per sviluppare un piano di gestione efficace e mirato.

“Ambiente Mare Italia crede che la scienza sia indispensabile per la tutela dell’ambiente marino”, ha affermato Alessandro Botti, Presidente di AMI ETS. “La Stazione Zoologica Anton Dohrn è una delle massime autorità scientifiche del nostro Paese, e il suo coinvolgimento in questo progetto è motivo di orgoglio per noi. Partecipare alla stesura del Piano di Gestione per la pesca costiera artigianale è un’onore, e siamo determinati a contribuire al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini”.

Ambiente Mare Italia è un’Associazione di promozione sociale che si impegna a sensibilizzare il pubblico sull’importanza della tutela dell’ambiente e del patrimonio artistico-culturale del nostro Paese. L’associazione opera attraverso azioni dirette sul campo, informazione e formazione, promuovendo valori di sostenibilità, economia circolare ed ecocompatibilità.

I ricercatori, giuristi, imprenditori ed economisti che costituiscono AMI condividono la convinzione che la sinergia tra diverse competenze sia fondamentale per realizzare progetti di tutela ecologica di successo.

Per ulteriori informazioni su Ambiente Mare Italia e le sue attività, è possibile visitare i siti web: www.ambientemareitalia.org e www.liberamidallaplastica.it.

AMI nasce anche dalla professionalità, competenza ed entusiasmo di tanti ricercatori, giuristi, imprenditori, economisti, tutti convinti che sia arrivato il momento di coordinare le forze e unire le conoscenze per realizzare progetti di tutela ecologica. Scopri di più su www.ambientemareitalia.org – www.liberamidallaplastica.it

