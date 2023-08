I nuovi camici bianchi si uniscono al contingente già presente e presto inizieranno a lavorare insieme ai colleghi italiani.

Di quei 120 medici cubani appena arrivati in Calabria per potenziare gli organici sanitari, ben 17 di loro sono stati destinati all’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone. Questo contingente di professionisti altamente specializzati in emergenza urgenza, ortopedia e cardiologia si prepara a unirsi agli sforzi dei colleghi calabresi per garantire una migliore assistenza medica nella provincia.

La scelta di inviare un numero significativo di medici cubani a Crotone evidenzia l’importanza strategica che la regione Calabria attribuisce a questa area specifica. Con l’arrivo di questi 17 professionisti, Crotone potrà beneficiare di nuove risorse e competenze essenziali per far fronte alle sfide sanitarie e fornire una maggiore qualità dell’assistenza ai suoi cittadini.







L’iniziativa di reclutare medici cubani ha dimostrato di essere una soluzione efficace per colmare la carenza di personale sanitario specializzato, e il governatore Roberto Occhiuto ha lodato i loro sforzi e dedizione nel contribuire a mantenere aperti gli ospedali e a rispondere alle esigenze dei pazienti calabresi.

La presenza di questi 17 medici cubani a Crotone rappresenta un segno tangibile di solidarietà internazionale nel campo della salute, dimostrando l’importanza di collaborazioni internazionali per affrontare le sfide del sistema sanitario in modo efficace. Questi professionisti si integreranno sicuramente nel tessuto sociale e professionale di Crotone, portando con sé il loro prezioso bagaglio di competenze e esperienze.

L’accoglienza calorosa riservata ai medici cubani da parte delle autorità locali sottolinea quanto siano apprezzati e benvenuti nella regione. La loro dedizione nel lasciare le loro famiglie e i loro affetti a Cuba per aiutare la popolazione calabrese ha suscitato grande gratitudine e rispetto da parte del governatore e della comunità locale.

Con l’entrata in servizio di questi 17 medici cubani presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, la regione Calabria potrà rafforzare ulteriormente la sua capacità di fornire cure di qualità ai cittadini, assicurando un futuro più promettente per il sistema sanitario locale.