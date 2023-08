Martedì 8 Agosto è stata un’occasione speciale presso l’Azienda zootecnica Garofalo/Cistaro, dove si è svolto un evento coinvolgente e ricco di emozioni. Organizzato dal Gal Kroton in collaborazione con l’Ente Parco della Sila e l’APZ Calabria, l’evento ha segnato un momento significativo all’interno del progetto “Pastore Custode 2023”. La manifestazione ha attratto non solo partecipanti locali, ma anche amministratori locali e il presidente dell’ARA Calabria, Michele Colucci, tutti uniti nell’obiettivo di far conoscere e valorizzare il ruolo del Pastore Custode come custode della biodiversità e del patrimonio del Parco.

Un’Apertura alle Tradizioni e alla Partecipazione

Lo scopo centrale dell’evento è stato duplice: innanzitutto, far emergere la figura del Pastore Custode come guardiano attivo dell’ambiente e delle tradizioni locali; in secondo luogo, coinvolgere i partecipanti, compresi turisti e cittadini, nella vita delle produzioni zootecniche attraverso laboratori didattici e momenti di degustazione.

L’Emozionante Racconto di Armando Cistaro

Uno dei momenti più toccanti è stato il racconto di Armando Cistaro, giovane titolare dell’Azienda. Attraverso le parole di Cistaro, si è potuto percepire un profondo amore per la terra, gli animali e il lavoro che svolge con dedizione quotidiana. Il racconto ha offerto una preziosa lezione di vita, sottolineando la fatica e il sudore che caratterizzano il suo impegno, ma anche le gratificazioni, grandi e piccole, legate alla conservazione di una razza di capre a rischio estinzione e alla produzione di un formaggio unico, ottenuto dal prezioso latte delle sue capre.







Coinvolgimento e Gusto

L’evento ha ospitato una nutrita partecipazione di cittadini, tra cui molti provenienti dal Villaggio Trepidò. Nel pomeriggio, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di toccare con mano il prezioso lavoro dei pastori e di assaporare i prodotti aziendali, preparati con maestria dalle Donne cuoche di Famiglia. Questi prodotti non solo hanno valorizzato la biodiversità e l’agricoltura, ma hanno anche comunicato un messaggio tangibile attraverso il linguaggio dei sensi.

Un Messaggio da Trasmettere

L’evento ha ribadito l’importanza di connettere i consumatori con l’agricoltura e il lavoro dei pastori attraverso un’esperienza diretta del gusto. Solo attraverso questa partecipazione attiva, i consumatori possono apprezzare appieno il valore dell’agricoltura locale e l’impegno instancabile dei pastori nel preservare il patrimonio naturale e culturale della regione.

L’evento “Pastore Custode” presso l’Azienda Garofalo/Cistaro è stato un trionfo di partecipazione e condivisione, unendo la comunità nella valorizzazione delle tradizioni agricole e del ruolo cruciale dei pastori nella tutela della biodiversità. Questo evento ha dimostrato che l’esperienza diretta può essere un ponte significativo tra produttori e consumatori, contribuendo a preservare e promuovere le ricchezze uniche della Calabria.