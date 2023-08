Il Premio Contursi Terme è giunto alla XXVII edizione ed ha omaggiato gli ospiti illustri scelti, anche quest’anno, per rappresentare la cittadina delle cento sergenti. La manifestazione è stata condotta dalla giornalista Rai Vittoriana Abate. La direzione artistica è stata affidata dal sindaco di Contursi, Antonio Briscione, a Carlo Puca, che ha guidato gli eventi costruendo una rete organica di personalità che hanno saputo esprimere momenti di grande intensità. La serata di gala che ha assegnato i riconoscimenti di questa edizione, ha salutato con un infinito affetto il Procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, premio speciale alla legalità. Personalità di grande valore, icona della giustizia e della lotta alle mafie, Nicola Gratteri unisce al rigore assoluto e alla passione con cui svolge la sua funzione di servitore dello Stato. Un premio che simbolicamente gli è stato conferito dalle mani dei bambini di Contursi Terme, per unire il valore della lotta alla criminalità con la speranza che i piccoli rappresentano. La consegna del premio è stata preceduta dalla presentazione del suo libro, momento partecipatissimo, con una intervista condotta dal giornalista del Tg3 Enzo Perone. “Fuori dai confini. La ‘ndrangheta nel mondo” (Mondadori) è un insieme di informazioni preziose e un’analisi concreta del fenomeno e della sua evoluzione.

A Contursi anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, a cui è stato conferito il premio peril suo impegno nel promuovere e sostenere la stretta interazione tra mondo accademico e territorio, con un’attenzione specifica per le giovani generazioni. E poi Maurizio De Giovanni, lo scrittore di punta in questo momento, con il maggior numero di libri venduti, grazie ai suoi pregiatissimi personaggi che godono del grande favore del pubblico, anche in tv. Sul palco di Contursi i premi a Luca Bianchi, esperto di politiche di sviluppo e di economia, direttore generale della Svimez; Angelo Mellone, neo direttore del Daytime Rai, che ha caratterizzato la sua intensa attività professionale nel segno della sperimentazione e dell’innovazione; Monica Giandotti, giornalista e conduttrice del TG3 e di trasmissioni di quali Uno Mattina e Agorà. Il nutrizionista del Napoli, contursano doc, Marco Rufolo, che dal 2021 cura l’alimentazione dei calciatori della prima squadra e dei ragazzi del settore giovanile del Napoli; Franco Pepe, uno dei migliori pizzaioli al mondo, un artigiano orientato all’innovazione, allo studio continuo, alla sperimentazione su impasti e cotture, ma altrettanto legato alla tradizione. Con il progetto Pepe in grani ha saputo costruire un luogo in cui si incontrano sperimentazioni, artigianato, accoglienza, formazione e attenzione al territorio.







Ma il Premio è anche spettacolo, musica. Quest’anno hanno impreziosito la kermesse Flo, Joy Garrison, il giovane Napoleone e Leonardo Manera. In platea tanti gli ospiti, dal vice presidente della Regione, Fulvio Bonavitacola, agli amministratori del territorio, ai sindaci che compongono il partenariato del progetto del Premio, che vede Contursi Terme capofila di una iniziativa co-finanziata con i fondi regionali del Poc e che coinvolge anche i Comuni di Ricigliano, San Gregorio Magno, Santomenna, Sicignano degli Alburni, Valva.

“Un’edizione straordinaria – ha detto il sindaco Antonio Briscione – Abbiamo posto le basi per un rilancio di qualità di Contursi Terme, valorizzando le migliori energie e costruendo una rete di relazioni significative”.