Continua l’estate melissese con eventi e concerti sia nella zona marina sia nel borgo storico.

Prossimi appuntamenti da non perdere:

Il concerto di Nancy Coppola, cantautrice napoletana dalla carriera ventennale e da 9 milioni di streaming su spotyfi e da 7 milioni su YouTube. Appuntamento per il prossimo 21 agosto a Piazza Gramsci alle ore 21.30.

La Notte Bianca Melissese, evento che si rinnova costantemente nelle serate del borgo marinaro. Il 25 agosto prossimo le attività commerciali resteranno aperte tutta la notte per accogliere turisti e cittadini con un programma enogastronomico a tema che avrà inizio dalle 19.00 alla torre aragonese.







Nonostante la stagione si stia avviando verso la sua fase discendente non mancheranno altri eventi promozionali per valorizzare e intrattenere i turisti che hanno scelto Melissa per le proprie vacanze.