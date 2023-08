ADVERTISEMENT

Un’emozionante viaggio nel passato di Cirò: Teatro, musica e tradizione si fondono in uno spettacolo unico dedicato a San Nicodemo Abate.

Tutto pronto per la tanto attesa rappresentazione teatrale storico musicale in costume sulla vita di San Nicodemo:“Il vincitore dei demoni” della “Compagnia del Santo”, dedicato a Santo Nicodemo Abate nato nell’allora Psikron attuale Cirò nel 900, dove oggi sorge la chiesa a lui dedicata.“Sono le ultime prove prima del debutto previsto per lunedì 21 agosto in Piazza Pugliese alle ore 21.30, scrive in una nota la regista Margherita Esposito- siamo una bella squadra di dilettanti allo sbaraglio ma uniti e orgogliosi della nostra bellissima Cirò e del suo immenso patrimonio storico, culturale e religioso, che con un pizzico di allegria, momenti di riflessione, vogliamo farvi conoscere”. Noi, prosegue l’autrice della commedia- “Compagnia del Santo”, ci siamo incontrati, ritrovati e ci vogliamo bene,insieme alle associazioni Giovanni Paolo II, Prociv, Vivavisione, con gli amici de “Le Quattro Porte” e la Compagnia “Apollo Aleo”, e con l’indispensabile supporto del Comune e delle aziende che sostengono la cultura, proviamo a fare cose belle,a parlare e far parlare della nostra incantevole Cirò: del suo vino, la sua storia, il suo borgo antico, i suoi personaggi illustricome Luigi Lilio, Giano Lacinio, San Nicodemo Abate a cui ci siamo ispirati. Lo facciano-prosegue- rilanciando messaggi di unità, pace e accoglienza con semplicità e armonia. Un’ iniziativa culturale – tesa a valorizzare la figura di un Santocarismatico e all’avanguardia sui temi dell’accoglienza e la difesa dei diritti dei popoli e dei deboli contestualizzato ad oggi con il tema dell’immigrazione; Il progetto ha una valenza sociale di integrazione e socializzazione; si avvale di attori dilettanti e non, tra cui l’artista Peppe Campana nella parte del diavolo, allo sbaraglio ma straordinariamente bravi e volenterosi.La costituzione della Compagnia del Santo, per noi, scrive Esposito- è già un successo, ci vediamo in piazza Pugliese lunedì, 21 agosto, alle 21.30, a seguire si terrà una serata medievale con musica e degustazione di vini.