CRUCOLI TORRETTA – Nella suggestiva cornice dell’area verde “ex ottagono”, affacciata sul mare, si è svolta, mercoledì 23 agosto, a Torretta, la “Festa dei Patrioti“, organizzata dal Circolo cittadino locale e dal Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia.

In un comunicato stampa a firma di Saverio Punelli, Presidente del Consiglio Comunale crucolese, promotore e organizzatore della manifestazione, i meloniani esprimono piena soddisfazione per una serata durante la quale “hanno avuto la possibilità di confrontarsi con la propria classe dirigente, introdotta dai saluti del referente del circolo di Crucoli Torretta, Antonio Labonia, e proseguita con due momenti di dibattito.”

Il primo, dedicato a Gioventù Nazionale (il movimento giovanile del partito) moderato dal Coordinatore Provinciale, Marco Stasi, e che ha visto susseguirsi gli interventi di Domenico Zannino, assessore del Comune di Crucoli, Nicola Caruso, dell’esecutivo nazionale di GN, Giuseppe Vacalabre, Coordinatore Regionale di GN Calabria e da Mario Russo, rappresentante di Azione Universitaria al Consiglio Superiore degli Studenti Universitari.

Il secondo momento di dibattito è stato introdotto da Saverio Punelli, che ha sottolineato “l’importanza di avere stasera nel nostro centro personalità di primo piano del partito, una dimostrazione dell’attenzione che Fratelli d’Italia ha per il territorio.”

Il coordinatore provinciale Michele De Simone, che si è detto innanzitutto soddisfatto per l’ottima riuscita della manifestazione, ha invece evidenziato il ruolo dei rappresentanti istituzionali per la crescita di tutto il territorio ribandendo “il sostegno che la classe dirigente della Provincia di Crotone e gli amministratori ricevono quotidianamente,” ed auspicando quel “definitivo salto di qualità indispensabile per dare le giuste risposte ai territori.”







Il Consigliere Regionale Antonio Montuoro, ha centrato il suo intervento sulla “necessità di fare squadra per poter essere più incisivi nelle scelte della politica regionale”, portando poi all’attenzione della platea gli ultimi risultati del Governo Regionale e della Commissione Bilancio di cui è Presidente: “Serve uno sforzo maggiore, – ha concluso – ma la strada tracciata fa ben sperare.”

Dal canto suo, l’europarlamentare Vincenzo Sofo ha spronato i calabresi “a riappropriarsi della bellezze storiche e naturalistiche di cui è ricca la Calabria, che altrove avrebbero generato reddito ed invece qui non sono valorizzate in alcun modo.”

“La Calabria – ha aggiunto Sofo – ha bisogno di essere raccontata in modo differente per suscitare interesse e far sì che finalmente possa essere colmato quel gap infrastrutturale che la pone tra le ultime regioni europee.”

“Una serata di riflessione di una comunità politica – aggiunge il comunicato – terminata con una degustazione di prodotti tipici locali e stando assieme, un momento per caricare l’ambiente e tutta la classe dirigente in attesa dei prossimi appuntamenti e della prossima stagione politica. Una comunità viva, desiderosa di mettersi in gioco in modo serio e limpido.”

Le conclusioni dell’incontro sono state affidate al senatore Fausto Orsomarso, che dopo aver sottolineato la stagione del suo Assessorato Regionale al Turismo e della Calabria Straordinaria, ha raccontato i primi dieci mesi del Governo Meloni indicando le misure più importanti già realizzate e lanciando la sfida alla classe dirigente del partito: “Fare soprattutto un salto di qualità, dimostrando di non aver paura del confronto e di parlare in modo chiaro anche quando è sconveniente.”