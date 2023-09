La provincia di Crotone sta attualmente affrontando una difficile situazione a causa di numerosi incendi che hanno colpito diverse aree. Le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Crotone sono state mobilitate per gestire queste emergenze e cercare di limitare i danni.

Uno dei principali incendi si è verificato nella località di Sovereto nel comune di Isola Capo Rizzuto. Le fiamme si sono propagate in una vasta area, coinvolgendo pinete, macchia mediterranea bassa e sterpaglie. Questo incendio ha minacciato anche un campeggio e alcune abitazioni ancora occupate da turisti. Per affrontare questa sfida, le squadre dei Vigili del Fuoco sono state supportate da squadre di Calabria Verde e dai Volontari di Protezione Civile. Le operazioni sono state coordinate dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) del Comando di Crotone, che ha anche avuto l’aiuto di un mezzo aereo regionale.







Nel frattempo, altre squadre dei Vigili del Fuoco sono state inviate in diversi luoghi della provincia di Crotone per combattere incendi di vegetazione. Questi includono San Giorgio a Crotone, Mama nel comune di Torre Melissa (dove è presente il secondo D.O.S. del comando dei Vigili del Fuoco di Crotone), Capo Piccolo nel comune di Isola Capo Rizzuto e via Nazioni Unite a Crotone.

Attualmente, le squadre stanno lavorando duramente per spegnere gli incendi e bonificare le aree interessate. L’incendio di vegetazione è una minaccia seria per l’ambiente e la sicurezza delle comunità, e il lavoro delle squadre dei Vigili del Fuoco è essenziale per mitigare questa emergenza. La collaborazione tra le varie squadre e l’uso di risorse aeree sono fondamentali per affrontare queste sfide e proteggere la provincia di Crotone dai pericoli degli incendi forestali.