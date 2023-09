Quattro studenti del Ciliberto hanno vissuto un’estate straordinaria al Calabria Movie Short Film Festival, imparando e crescendo nel mondo del cinema.

In una calda estate, quattro studenti dell’Istituto Mario Ciliberto hanno trasformato le loro vacanze in un’opportunità di crescita e apprendimento. Alessia Filippelli, Luigi Scida, Salvatore Scigliano e Filippo Mungo hanno partecipato attivamente alla quarta edizione del Calabria Movie Short Film Festival, grazie all’invito dell’Associazione Calabria Movie. Questa esperienza unica è stata resa possibile grazie al Progetto “Città Invisibili” promosso dall’istituto, che ha come obiettivo la sensibilizzazione degli studenti al mondo del cinema e all’educazione all’immagine.

I quattro studenti hanno svolto un ruolo chiave all’interno dello staff organizzativo del festival, che si è tenuto di recente nella suggestiva cornice della Villa Comunale di Crotone. Questa opportunità ha rappresentato una crescita significativa per loro, andando oltre le nozioni scolastiche e cinematografiche, arricchendo le loro vite umane e sociali.

Sotto la guida della professoressa Eleonora Stellatelli e con il sostegno del dirigente scolastico Girolamo Arcuri, Alessia, Luigi, Salvatore e Filippo hanno dimostrato grande entusiasmo e dedizione nel loro lavoro. Hanno assolto a vari compiti all’interno del festival, dall’accoglienza alla sicurezza, collaborando con efficienza e competenza.

Nel condividere le loro emozioni riguardo a questa straordinaria esperienza, gli studenti hanno dichiarato: “Vogliamo ringraziare la nostra scuola per la magnifica opportunità che ci è stata concessa. In primis, il dirigente scolastico Girolamo Arcuri che ci ha sostenuto, e poi la professoressa Eleonora Stellatelli che ci ha contagiati con il suo entusiasmo e ci ha sapientemente guidati. Abbiamo fatto parte dello staff con ruoli diversi: dall’accoglienza alla sicurezza. Abbiamo avuto la possibilità di conoscere gli ospiti, personaggi delle serie televisive e del cinema. Una atmosfera elettrizzante di cordialità con eventi pomeridiani e serali organizzati in una città che ai nostri occhi è sembrata completamente diversa, culturalmente viva.”







Il Calabria Movie Short Film Festival è stato un momento straordinario di crescita personale e professionale per questi giovani studenti, che hanno avuto l’opportunità di interagire con ospiti provenienti dal mondo del cinema e della televisione, arricchendo così la loro prospettiva culturale.

Questo progetto, che vede l’Istituto Mario Ciliberto in collaborazione con Calabria Movie, sta giungendo alla sua conclusione. Le settimane a venire vedranno la presentazione del prodotto cinematografico realizzato nel mese di giugno, portando a compimento una straordinaria avventura nell’arte cinematografica per questi giovani talenti.

L’Istituto Mario Ciliberto dimostra ancora una volta il suo impegno costante nell’offrire esperienze educative significative e costruttive ai suoi studenti, preparandoli per un futuro ricco di opportunità e crescita personale.