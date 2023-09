La serie televisiva “Figli Da Gente,” prodotta da Antonio Malena, noto anche come Tony Lena, sta rapidamente diventando un fenomeno mediatico. Sotto la regia di Pasquale Giordano e con la straordinaria direzione fotografica di Pino Scordamaglia, questa serie promette di catturare il pubblico con una trama coinvolgente e performance di alto livello.

La data da segnare sul calendario è il 19 ottobre alle ore 21, quando la prima puntata della serie andrà in onda su Sky al canale 823 e su Tivú Sat al canale 55. Tuttavia, l’anticipazione per questo evento sta già crescendo esponenzialmente sui social media e nei salotti televisivi e radiofonici. Recentemente, la storica Rti Calabria ha dedicato un servizio sul suo telegiornale, curato dalla giornalista Giusy Regalino, che ha persino programmato uno speciale di mezz’ora sulla presentazione della serie. Inoltre, sulla scena radiofonica, Francesco Latella, speaker radiofonico di Radio Studio 97, ha ospitato il cast per discutere questa promettente produzione.

Antonio Malena, sia produttore che attore della serie, è sorpreso dal clamore che ha circondato “Figli Da Gente”. Nonostante le critiche e gli attacchi iniziali, è felicissimo di vedere realizzato il suo grande sogno.







ADVERTISEMENT

Il regista Pasquale Giordano ha espresso gratitudine verso tutti coloro nel mondo dei media che stanno dando visibilità e attenzione a un gruppo di giovani talentuosi che hanno realizzato questa serie con determinazione. Queste attenzioni aggiuntive sono un incoraggiamento per continuare a credere in se stessi e nel proprio talento.

La serie “Figli Da Gente” è pronta a incantare il pubblico con la sua trama avvincente e le performance straordinarie del suo cast. Il 19 ottobre è una data da segnare per gli amanti della televisione, pronti a immergersi in questo entusiasmante mondo televisivo creato da talenti italiani.