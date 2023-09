Un nuovo inizio per Melissa: l’abbattimento del Palazzo Mangeruca si avvicina rapidamente.

Il Sindaco del Comune di Melissa, Raffaele Falbo, ha annunciato con entusiasmo che il cantiere per l’abbattimento del Palazzo Mangeruca è ormai alle porte. Questo significativo progetto, che sarà realizzato dall’Impresa Lavori Stradali s.r.l., sta per prendere forma, e la comunità di Melissa non vede l’ora che inizino i lavori.

La Stazione Unica Appaltante ha definito le procedure di appalto per questo progetto, che dovrebbero essere completate entro i prossimi 35 giorni, subito dopo l’apertura delle offerte. La data prevista per l’inizio effettivo dei lavori è sempre più vicina, stimata tra settembre e ottobre. Questo è un risultato notevole, poiché il cronoprogramma precedentemente stabilito in una riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica è stato rispettato con grande impegno da parte degli enti coinvolti, tra cui il Comune di Melissa e la Stazione Unica Appaltante.







Va sottolineato che questo progetto è seguito con grande attenzione dalle autorità competenti, tra cui la Prefettura, i Carabinieri, l’Agenzia dei Beni Confiscati, il Tribunale di Crotone e la Regione Calabria, con il Presidente Occhiuto che è in costante comunicazione con il Sindaco Falbo. Ciò dimostra l’importanza e la portata di questa iniziativa per l’intera regione.

Nel corso dei prossimi giorni, l’amministrazione comunale diffonderà ufficialmente la data di inizio dei lavori. Nel frattempo, si stanno mettendo in atto tutti i necessari interventi di sicurezza, considerando la delicatezza dell’operazione e la vicinanza alla SS106, per garantire la massima sicurezza per la comunità di Melissa e per chi viaggia lungo questa importante arteria stradale. Questo progetto rappresenta un passo significativo per il Comune di Melissa, e l’intera comunità non vede l’ora di vedere i risultati di questa iniziativa che migliorerà il tessuto urbano e la qualità della vita in città.