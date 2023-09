Fratelli d’Italia rafforza la sua presenza nel Consiglio Provinciale di Crotone con la surroga di Cataldo Maltese.

Nella più recente seduta del Consiglio Provinciale, è stata ratificata la surroga di Cataldo Maltese, un membro di lunga data del Consiglio Comunale di Melissa. Questo evento segna un ulteriore passo in avanti per Fratelli d’Italia, che sta consolidando la sua presenza nel panorama politico provinciale.

Cataldo Maltese porta con sé un notevole bagaglio di esperienza e affidabilità, essendo anche membro del coordinamento provinciale con delega agli Enti Locali. La sua nomina al Consiglio Provinciale è vista come un’opportunità per rappresentare le idee e i valori del partito in questa istituzione chiave.







Il Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia, Michele De Simone, ha espresso il suo sostegno e l’entusiasmo di tutta la classe dirigente del partito per questa nuova aggiunta al Consiglio. Cataldo Maltese diventerà il punto di riferimento per gli altri eletti e gli amministratori del partito, garantendo così una maggiore coesione all’interno del gruppo.

Questo importante passo dimostra che Fratelli d’Italia è determinato a consolidare la sua posizione nelle istituzioni provinciali e a contribuire in modo significativo alla politica locale. La nomina di Cataldo Maltese è un segno tangibile dell’impegno del partito verso il futuro.

Il coordinamento provinciale augura a Cataldo Maltese buona fortuna nel suo nuovo ruolo e prevede che questo sia solo l’inizio di ulteriori progressi e successi per Fratelli d’Italia nel Consiglio Provinciale.