La Guardia Costiera di Crotone continua a svolgere un ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza in mare lungo il suo litorale di giurisdizione. Recentemente, nel pomeriggio di domenica 17 settembre, è stata protagonista di un importante intervento di salvataggio che ha permesso di soccorrere quattro persone in pericolo.

L’incidente si è verificato quando un’unità da diporto su cui si trovavano i quattro diportisti ha subito una grave avaria al motore, che ha causato l’immediato arresto dell’imbarcazione. Questo evento ha avuto luogo a circa un miglio dalla località di Marinella, nel Comune di Isola Capo Rizzuto, attorno alle 16:00 di domenica. A complicare ulteriormente la situazione, la corrente e la risacca stavano spingendo l’imbarcazione verso la battigia e una zona di scogliera pericolosa.

Consapevoli del grave pericolo che stavano affrontando, gli occupanti dell’unità da diporto hanno immediatamente contattato la Guardia Costiera attraverso il numero di emergenza blu 1530. La tempestiva chiamata ha permesso di avviare rapidamente le operazioni di soccorso.







In risposta alla segnalazione, la Guardia Costiera ha inviato la sua unità veloce, la GC B145, che era posizionata presso il porto di Crotone. Questo mezzo è stato prontamente dispiegato ed è intervenuto per soccorrere i diportisti in difficoltà. Grazie alla competenza e alla prontezza degli operatori della Guardia Costiera, i quattro naufraghi sono stati tratti in salvo e l’unità da diporto è stata trainata in sicurezza al porto vecchio di Crotone.

L’episodio dimostra ancora una volta l’importanza vitale del servizio svolto dalla Guardia Costiera per la sicurezza in mare. Grazie alla loro preparazione, esperienza e mezzi specializzati, possono intervenire in situazioni di emergenza e garantire la protezione della vita umana in mare. La collaborazione degli utenti del mare, che hanno segnalato tempestivamente l’incidente, è altrettanto fondamentale, poiché permette alle autorità competenti di reagire rapidamente ed efficacemente.

In un periodo in cui la balneazione e la navigazione sono attività molto praticate lungo le coste, la presenza attiva e il costante impegno della Guardia Costiera sono essenziali per garantire la sicurezza di tutti coloro che si avventurano sulle acque. La vicenda del soccorso del 17 settembre è un esempio tangibile di come la Guardia Costiera protegga le vite umane e preservi la sicurezza della navigazione in mare, riaffermando il suo ruolo insostituibile nella tutela delle coste italiane.