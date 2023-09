Il Real Krimisa Femminile ha ufficialmente dato il via alla sua preparazione in vista della prossima stagione di calcio a 5 femminile. Con grande entusiasmo e determinazione, le ragazze hanno sostenuto il loro primo allenamento sotto la guida del preparatore atletico Antonio Parise, affiancato dallo stesso staff che le ha accompagnate nella passata stagione.

La squadra si prepara a sfidare il campionato di Serie C femminile per il secondo anno consecutivo, con l’obiettivo di costruire sulle solide fondamenta poste nella stagione precedente. L’esperienza acquisita lo scorso anno ha sicuramente contribuito a rafforzare il Real Krimisa, e ora il team è determinato a migliorarsi ulteriormente e a raggiungere nuovi traguardi.

Mentre i dettagli del calendario del campionato sono ancora in attesa di essere annunciati, il gruppo si è subito messo al lavoro per prepararsi al meglio per la stagione imminente. Gli allenamenti intensivi e la dedizione delle giocatrici promettono di portare il Real Krimisa a nuove vittorie e successi sul campo da calcio a 5.







Il Real Krimisa Femminile rappresenta non solo un’importante realtà sportiva nella comunità, ma anche un esempio di determinazione e impegno per le giovani atlete che aspirano a una carriera nel calcio a 5 femminile. Con il sostegno dei loro allenatori e il duro lavoro sul campo, queste ragazze stanno dimostrando che il talento e la passione possono portare al successo, indipendentemente dalle sfide che possono incontrare lungo il percorso.

Non vediamo l’ora di seguire il percorso del Real Krimisa Femminile nella prossima stagione e di vedere cosa hanno in serbo per i loro appassionati sostenitori. Con la determinazione e l’impegno dimostrati finora, siamo certi che il Real Krimisa continuerà a stupire e a ispirare sia sul campo che fuori. Forza Real Krimisa!