Il Responsabile provinciale dell’Ente Nazionale per l’Assistenza ai Produttori Agricoli (ENAPA), Luigi Pirito, ha sollevato una questione urgente che sta interessando molti cittadini di Cirò Marina in questi giorni. Numerose segnalazioni sono giunte da parte di cittadini che hanno ricevuto comunicazioni per il ritiro delle “carte solidali” destinate all’acquisto di beni di prima necessità, ma in ritardo rispetto alla data limite prevista.

Le carte solidali, introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 del Ministero dell’Agricoltura e denominate “Dedicata a te,” prevedono un importo di €382,50 per ciascun beneficiario. Tuttavia, secondo quanto riferito da Luigi Pirito, molte di queste comunicazioni sono giunte ai destinatari dopo la scadenza del termine per il loro utilizzo, il 15 settembre, causando la cancellazione delle schede e la conseguente perdita del beneficio.

Il problema si è aggravato ulteriormente quando l’INPS ha scaricato la responsabilità per questa situazione sui Comuni di residenza. Il Comune di Cirò Marina aveva precedentemente informato i cittadini che spettava a loro inviare la comunicazione tramite posta presso i loro domicili a partire dal 18 luglio, prima di poter recarsi agli uffici postali per il ritiro effettivo delle carte.

Di fronte a questa problematica crescente, il Responsabile provinciale Enapa chiede che venga fatta luce sui ritardi e che vengano individuate le cause del problema. È essenziale garantire che coloro che avevano diritto a ricevere tali carte possano ancora beneficiarne, considerando che questo sussidio prevede anche ulteriori prestazioni prossime nel tempo, rendendo il ritardo particolarmente oneroso per i cittadini colpiti.







Luigi Pirito ha assicurato che l’ENAPA si sta attivamente impegnando per valutare una linea di tutela e di difesa per i propri assistiti. Gli uffici dell’ENAPA sono a disposizione di tutti coloro che si trovano nella stessa situazione, offrendo supporto per affrontare questa difficile situazione.

In conclusione, il ritardo nella distribuzione delle carte solidali a Cirò Marina ha generato notevoli disagi tra i cittadini, i quali ora cercano risposte e soluzioni per ripristinare i loro benefici. La situazione rimane fluida e in evoluzione, con l’ENAPA al fianco dei cittadini per affrontare questa problematica e garantire che nessuno venga lasciato indietro.