L’impresa portata a termine dall’Ambito Territoriale di Ciró Marina rappresenta un grande esempio di Buona e Sana Politica. “Il nostro Servizio sociale, come ci dichiara la responsabile dei servizi sociali dell’Ambito di Cirò Marina, Maria Natalina Ferrari, è il segno di una terra che si sta evolvendo e che punta alla meritocrazia, cosa molto ambita.” L’Equipe multidisciplinare, che nell’Anno 2018 firmava il contratto a tempo determinato, è stata stabilizzata firmando il contratto di assunzione a tempo indeterminato davanti alla stessa Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Ciró Marina, Maria Natalina Ferrari e il Vicesegretario del Comune di Cirò Marina, Nicodemo Tavernese.

L’Ufficio Servizi sociali del Comune capofila supportato dal dirigente Pasquale Marino, figura di riferimento a livello Regionale, quotidianamente si dedica alla programmazione, progettazione e rendicontazione delle attività a livello regionale e nazionale.

Dal 4 settembre 2023 l’ATS di Cirò Marina si è dotata di 15 figure professionali grazie alla volontà dei Sindaci degli undici Comuni afferenti all’Ambito. I meriti di questa grande impresa che, và sottolineato, li rende virtuosi a livello regionale, vanno al Sindaco del Comune di Cirò Marina, Sergio Ferrari, al consigliere delegato ai Servizi Sociali Gianfranco Notaro e a tutti i sindaci degli altri 10 Comuni, Umberto Lorecchio, per il Comune di Pallagorio, Raffaele Falbo, per il Comune di Melissa, Pietro Greco, per il Comune di Umbriatico, Mario Antonio Amato, per il Comune di Carfizzi, Mario Sculco, per il Comune di Cirò , Pino Cozza, per il Comune di Verzino, Cataldo Librandi, per il Comune di Crucoli, Francesco Scarpelli, per il Comune di San Nicola dell’Alto e Francesco Seminario, per il Comune di Casabona.

I ringraziamenti vanno anche a Claudio Arcuri e all’ex assessore Nicodemo Baffa del Comune di Cirò Marina per l’impegno e il lavoro svolto.







“L’emancipazione, la professionalità e l’impegno quotidiano hanno contraddistinto questo territorio ed oggi con grande soddisfazione, ci dichiara sempre la responsabile dei Servizi Sociali, Maria Natalina Ferrari, possiamo affermare che l’Ambito Territoriale Sociale di Cirò Marina è quello virtuoso di cui tutti andiamo fieri. Si auspica la futura assunzione dei professionisti che nel tempo si sono aggiunti all’Equipe ad oggi stabilizzata con lo scopo di offrire un servizio sociale altamente professionale e qualificato.”

L’Equipe Multidisciplinare è composta da 3 Assistenti sociali, 2 Psicologhe, 2 Educatori, 7 Operatori extrascolastici, 1 Istruttore amministrativo e 1 Mediatore Culturale.