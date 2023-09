Un incendio di vegetazione ha scosso la tranquilla località di Belvedere Marittimo, in provincia di Cosenza, danneggiando l’abitazione estiva del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. La notizia è stata resa pubblica direttamente da Occhiuto tramite un video condiviso sul suo profilo Facebook, dove ha espresso la sua preoccupazione e condannato gli atti irresponsabili che hanno portato a questa situazione.

L’incidente si è verificato nella notte tra venerdì e sabato scorsi e ha suscitato un’ondata di preoccupazione tra la comunità locale e oltre. Nel video, Occhiuto ha mostrato i danni causati dall’incendio alla sua residenza estiva e ha condiviso alcune riflessioni sulla possibile origine dell’incidente.

“Questa è la mia casa a Belvedere Marittimo”, ha affermato Occhiuto nel video. “È stata coinvolta in un incendio nella notte tra venerdì e sabato scorsi. Probabilmente è un incendio di vegetazione, anche se è singolare che sia stato appiccato a pochi metri dalla casa. Forse è un fatto casuale, ma sicuramente la responsabilità di quanto è accaduto è di chi, stupidamente, appicca incendi in maniera colposa o dolosa.”

L’incendio di vegetazione ha danneggiato parte della proprietà, suscitando rabbia e frustrazione nel presidente regionale. Nonostante l’incidente, Occhiuto ha sottolineato che la sua determinazione nella lotta contro gli incendi in Calabria rimane intatta. Ha chiarito che non sarà intimidito da nulla e che continuerà a sostenere gli sforzi volti a prevenire e combattere gli incendi nella regione.

“La campagna contro gli incendi che abbiamo avviato continua”, ha dichiarato Occhiuto. “Non è facile contrastare la stupidità di tutti quelli che stanno appiccando in Calabria tanti incendi, ma noi proseguiamo. Non ci facciamo intimidire da niente.”







ADVERTISEMENT

Il presidente Occhiuto ha anche preso un’azione concreta per far luce su questo incidente, presentando una denuncia ai carabinieri per indagare sull’incendio e determinare le cause precise.

L’incendio presso l’abitazione estiva di Roberto Occhiuto mette in evidenza la serietà del problema degli incendi in Calabria e la necessità di un impegno collettivo per prevenirli e affrontarli. La comunità locale e le autorità regionali continueranno a lavorare insieme per proteggere la bellezza naturale della regione e garantire la sicurezza delle persone e delle loro proprietà.