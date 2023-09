Nel cuore della notte, la città di Crotone è stata scossa da un violento maltempo che ha generato danni significativi e ha richiesto un massiccio intervento da parte delle autorità locali. Verso le 3:20 del mattino, squadre dei vigili del fuoco del Comando di Crotone sono state chiamate ad affrontare una serie di emergenze dovute alle avverse condizioni meteorologiche.

Uno dei danni più gravi si è verificato in via Achille Grandi, dove le forti raffiche di vento hanno divelto il tetto di copertura di un capannone utilizzato per attività commerciali. Questo evento ha causato la caduta dei pannelli in lamierato sulla sede stradale e nel parcheggio circostante, provocando danni a numerose vetture parcheggiate in zona. Il vento impetuoso ha anche abbattuto alberi, creando ulteriori pericoli sulla strada.

Le condizioni meteorologiche avverse hanno generato numerose richieste di aiuto per infiltrazioni d’acqua e allagamenti in varie parti della città. Le squadre dei vigili del fuoco si sono mobilitate immediatamente per affrontare queste emergenze e garantire la sicurezza dei residenti.

Le operazioni di soccorso hanno visto i vigili del fuoco impegnati nella messa in sicurezza del tetto divelto, mentre le unità SAF (Speleo Alpino Fluviale) hanno lavorato sul tetto del capannone per rimuovere le parti in imminente pericolo di caduta.







È importante notare che, nonostante la gravità dei danni materiali, non sono stati segnalati danni a persone a causa di questo maltempo.

Sul luogo dell’evento, oltre alle squadre dei vigili del fuoco, sono intervenuti anche Carabinieri, Polizia e Polizia Locale per coordinare gli sforzi di soccorso e garantire la sicurezza pubblica.

Le autorità locali stanno attualmente valutando i danni e lavorando per ripristinare la normalità in città, mentre i cittadini si uniscono per affrontare insieme gli effetti di questa violenta tempesta.