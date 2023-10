È giunto il momento di celebrare la quarta edizione del prestigioso Premio “Dr. Enzo Sasso”, un’iniziativa promossa dall’Associazione “Arcobaleno”. Questo premio, che ha ottenuto grande risonanza nel corso degli anni, mira a sostenere e valorizzare giovani promesse della medicina, offrendo loro l’opportunità di perseguire i loro sogni accademici.

Un premio in crescita

L’Associazione “Arcobaleno” ha annunciato con orgoglio che il Premio “Dr. Enzo Sasso” sarà nuovamente assegnato, giungendo così alla quarta edizione consecutiva. Questo evento, sempre più significativo per la comunità locale, è diventato un faro di speranza per i giovani che desiderano intraprendere una carriera nel campo della medicina.

Sostenere le future promesse della medicina

La borsa di studio messa in palio durante il Premio “Dr. Enzo Sasso” è destinata a sostenere l’attività di studio di giovani talenti, proiettati a diventare il futuro della medicina. Le finalità principali del premio sono chiare: supportare annualmente un giovane diplomato della provincia di Crotone che intraprende il percorso di formazione universitario presso la facoltà di Medicina e Chirurgia o Odontoiatria in una Università italiana. Questo gesto non solo offre un aiuto concreto ma si propone anche di perpetuare il ricordo del Dott. Enzo Sasso e delle sue straordinarie doti umane e professionali.

Un premio basato sulla generosità privata

Un aspetto unico di questo premio è la sua totale indipendenza da contributi pubblici. Il Premio “Dr. Enzo Sasso” si basa esclusivamente sulla generosità dei privati e sul supporto della comunità locale. È un esempio straordinario di come la solidarietà e la dedizione possano fare la differenza nella vita dei giovani che cercano di perseguire i loro obiettivi accademici.

Due modi per donare

Se desiderate contribuire a questa nobile causa, ci sono due modi principali per farlo. È possibile donare attraverso la piattaforma di crowdfunding “GoFundMe” utilizzando il seguente link: https://gofund.me/f222deb2. In alternativa, è possibile contattare direttamente l’Associazione “Arcobaleno” per ulteriori dettagli sulla donazione.







Investire nel futuro della medicina

Ogni donazione, grande o piccola, rappresenta un passo avanti nella creazione di un futuro migliore per i giovani futuri medici. Sostenendo il Premio “Dr. Enzo Sasso,” si promuove la meritocrazia e si mantiene viva la memoria del Dr. Enzo Sasso, un medico che ci ha lasciato troppo presto ma che continua a ispirare generazioni di professionisti della salute.

L’Associazione “Arcobaleno” ONLUS invita caldamente tutti coloro che condividono la passione per la medicina e la volontà di sostenere i talenti emergenti a partecipare a questa causa nobile. Insieme, possiamo costruire un futuro più luminoso per la medicina e onorare la memoria di un uomo straordinario.