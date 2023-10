ADVERTISEMENT

BENEVENTO: Paleari; Berra, Capellini (10’st Simonetti), Pastina; El Kaouakibi, Talia, Pinato (10’st Ciano), Benedetti (24’st Improta); Karic, Tello (36’st Agazzi); Ferrante (36’st Marotta). A disp.: Nunziante, Manfredini, Masciangelo, Rillo, Viscardi, Alfieri, Kubica, Sorrentino, Carfora, Bolsius, Ciciretti. All. Andreoletti



CROTONE: Dini; Leo, Loiacono (35’st Papini), Gigliotti (26’st Bove), Giron; Petriccione (35’st Tumminello), Felippe; Tribuzzi, Vitale (35’st Vuthaj), D’Ursi (26’st D’Errico); Gomez. A disp.: D’Alterio, Lucano, Spaltro, Crialese, Rojas, Pannitteri, Giannotti, Cantisani, Bruzzaniti, Vinicius. All. Zauli



ARBITRO: Sfira di Pordenone



MARCATORI: 26’pt D’Ursi (C), 12’st Vitale (C), 16’st e 30’st Simonetti (B), 20’st Pastina (B)



AMMONITI: Ferrante (B), Pinato (B), Vitale (C), Loiacono (C), Tribuzzi (C)