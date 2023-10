Nella giornata di oggi, alle ore 12:50, si è verificato un evento insolito ma di grande rilevanza per il territorio di Cutro, nella provincia di Crotone. Una chiamata urgente è giunta alla sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Crotone, segnalando un bovino in pericolo in una situazione estremamente critica, nel dirupo della località Rosito. Ciò ha scatenato una rapida e complessa operazione di soccorso, che ha coinvolto le squadre dei Vigili del Fuoco e l’elicottero Drago del nucleo dei Vigili del Fuoco di Bari.

Al loro arrivo sul luogo dell’incidente, la squadra dei Vigili del Fuoco di Crotone ha constatato la gravità della situazione. L’animale si trovava intrappolato in una zona impervia e pericolosa, incapace di liberarsi da solo. Date le difficoltà di accesso e la necessità di agire tempestivamente per salvare il bovino, è stato deciso di richiedere il supporto dell’elicottero Drago del nucleo dei Vigili del Fuoco di Bari.

L’intervento è stato complesso e richiedeva una precisa coordinazione tra le squadre a terra e l’elicottero. L’equipaggio dell’elicottero Drago è stato in grado di raggiungere l’area critica e ha utilizzato le sue risorse specializzate per recuperare il bovino in pericolo. Dopo un’operazione di salvataggio che ha richiesto grande abilità e precisione, l’animale è stato messo in salvo ed è stato consegnato ai suoi proprietari in buone condizioni.







L’intera operazione di soccorso ha richiesto un impegno straordinario da parte dei Vigili del Fuoco, che hanno dimostrato grande professionalità e dedizione nel salvataggio di una vita, anche quella di un animale. Il coordinamento tra le squadre a terra e l’elicottero Drago è stato esemplare, garantendo il successo dell’operazione nonostante le sfide presenti.

Questo intervento di salvataggio ci ricorda l’importanza del lavoro instancabile e della dedizione dei Vigili del Fuoco, che sono sempre pronti a intervenire in situazioni di emergenza, sia per proteggere le vite umane che per salvare gli animali in difficoltà. Oggi, grazie alla loro prontezza e competenza, un bovino ha avuto una seconda possibilità e ha potuto tornare alla sua vita normale, dimostrando ancora una volta il valore del lavoro di questi eroi moderni.