Oggi, alle ore 18.15, una squadra dei vigili del fuoco del comando di Crotone è intervenuta tempestivamente in risposta a una chiamata di emergenza riguardante un grave incidente stradale sulla vecchia SS 106, precisamente all’altezza di Gabella. L’incidente ha coinvolto una Renault 4 che si trovava capovolta sulla sede stradale, con conseguenze potenzialmente gravi.

Il conducente della Renault 4, un uomo di 63 anni residente nella zona, è riuscito fortunatamente a uscire dall’abitacolo nonostante la posizione compromessa del veicolo. È stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118, i quali hanno valutato le sue condizioni e successivamente lo hanno trasportato in ospedale per ulteriori cure e accertamenti medici.

L’intervento dei vigili del fuoco è stato fondamentale per garantire la sicurezza in quella situazione di emergenza. Una delle principali preoccupazioni era la fuoriuscita di benzina dalla vettura ribaltata, che poteva rappresentare un serio rischio per l’incolumità delle persone presenti sul luogo dell’incidente e per l’ambiente circostante. I vigili del fuoco hanno prontamente agito per contenere la dispersione di carburante e mettere in sicurezza l’area circostante.







La Polizia è intervenuta sul luogo dell’incidente per condurre i rilievi necessari al fine di stabilire le cause dell’incidente stradale. Questi accertamenti sono fondamentali per comprendere le dinamiche dell’evento e determinare eventuali responsabilità.

Le indagini sulle cause di questo incidente proseguiranno, e si spera che il conducente coinvolto possa riprendersi completamente.