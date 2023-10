Un trionfo stagionale per la Kroton Nuoto, con Francesco Garofolo che si è classificato al terzo posto nazionale nel fondo, sottolineando il costante sviluppo del settore Master.

La stagione sportiva della Kroton Nuoto si è conclusa in modo trionfale, con la società che ha dimostrato un notevole successo nelle competizioni in acque libere nel settore Master. Negli ultimi mesi, la squadra pitagorica ha partecipato a diverse competizioni regionali, costantemente posizionandosi ai vertici delle classifiche. Tuttavia, la ciliegina sulla torta di questa stagione è rappresentata dal brillante terzo posto assoluto ottenuto da Francesco Garofolo nel fondo, un risultato straordinario che ha messo in luce la tenacia, l’impegno e la passione di questo eccezionale atleta crotonese.

Il cammino verso questo prestigioso traguardo è stato caratterizzato da duri allenamenti, sia nella piscina olimpionica che in mare durante il periodo estivo. Questo sforzo titanico ha portato a un risultato meritato, che non solo ha onorato Francesco Garofolo, ma ha anche conferito ulteriore prestigio alla performance complessiva della squadra.







La Kroton Nuoto ha brillato soprattutto nelle gare in acque libere, posizionandosi al 58º posto su 250 società partecipanti in tutta Italia. Questo risultato è ancora più notevole se si considera che si tratta del primo vero anno di ripresa per il settore Master. Il tecnico Roberto Fantasia non può che esprimere soddisfazione per questa straordinaria impresa: “I nostri atleti hanno dimostrato innanzitutto una grande passione, e i risultati ottenuti sono la conseguenza diretta del loro duro lavoro. Questo settore continua a crescere costantemente, e siamo aperti a chiunque voglia cimentarsi e confrontarsi. Per quanto ci riguarda, continueremo a lavorare con l’obiettivo di migliorare sempre di più i nostri risultati e alzare l’asticella delle nostre prestazioni.”

In un’epoca in cui lo sport rappresenta un importante veicolo di promozione di valori come l’impegno, la determinazione e la passione, la Kroton Nuoto si afferma come un esempio positivo per tutti. Il successo di Francesco Garofolo e della squadra è una testimonianza della dedizione e dell’entusiasmo che possono portare a risultati straordinari. Non resta che aspettare con trepidazione la prossima stagione sportiva per vedere cosa la Kroton Nuoto ha in serbo per i suoi sostenitori e per gli appassionati di nuoto in generale.