Raduno d’autunno di splendide auto d’epoca nel centro storico di Cirò. Ad accoglierli il sindaco Mario Sculco, la Pro-Loco, l’Avis, e i ragazzi del liceo scientifico quest’ultimi, hanno impersonato con delle scene tipiche , la vendemmia in tutta la sua tradizione. Presente il presidente del club auto d’epoca di Cutro, Franco Fabiani, club che consta di 350 iscritti circa, per ricordare ha detto-“ la ricorrenza ventennale della costituzione del club, abbiamo scelto per questo giorno importante lo splendido borgo medievale”. Un lungo corteo di auto d’epoca degli anni 60, 70 e fino agli anni 80 hanno circondato e riempito il centro storico applauditi dal pubblico presente. “Una delle auto d’epoca antiche presenti – ha detto il presidente Fabiani- un esemplare raro di Fulvia degli anni 60 targata Lucca del cirotano Cataldo Papaianni, e ancora un’altra Fulvia Berlino del 1964, una Giulia, emblema delle forze armate italiane in tutta la loro bellezza”. Lo spirito prosegue Fabiani- è quello di mantenere la memoria e la cultura di un paese, attraverso le antiche tradizioni e gli usi di cose e persone, per poterle tramandare. Prossima escursione ha concluso il presidente Fabiani- in occasione della vendemmia saremo a Cirò Marina, domenica scorsa invece siamo stati ospitati a Stilo. “E’ una bella manifestazione ricca di tradizioni, di cultura e di eventi, ha detto il sindaco Sculco– la presenza di auto d’epoca e dei ragazzi del Liceo scientifico, con la loro esposizione di quadri viventi e rappresentazione della pigiatura dell’uva come si faceva una volta, ci portano indietro negli anni”. E ancora- “siamo nella città del vino doc conosciuto in tutto il mondo, patria di Antonio e Luigi Lilio riformatore del calendario Gregoriano e del nostro Santo Patrono San Nicodemo Abate di Cirò”. La giornata è proseguita con un tour dei partecipanti intervenuti nel centro storico e presso il palazzo dei musei, mentre il pomeriggio si è assistito ad una abbondante crespellata d’autunno con apertura degli stand delle cantine del cirotano e danze con i ragazzi di ballo Ypscron. La serata si è conclusa con un intrattenimento musicale dei “Sabatum maggiorenni” in tour, assaggiando piatti tipici cirotani, che ha chiuso la festa della vendemmia.







