Il Sindaco del Comune di Melissa, Raffaele Falbo, ha annunciato ufficialmente oggi l’inizio dei lavori per l’abbattimento del Palazzo Mangeruca, un evento atteso da tempo nella comunità locale.

La ditta lavori stradali responsabile dell’operazione ha già allestito il cantiere e avviato le operazioni preliminari necessarie per questo importante progetto. L’abbattimento del Palazzo Mangeruca rappresenta una decisione fondamentale per la città, e il Sindaco Falbo è determinato a garantire che l’intero processo si svolga con la massima sicurezza e cura per l’ambiente circostante.

In quest’ottica, è prevista un’attività di confronto con i cittadini, le persone che vivono nelle vicinanze e i proprietari terrieri della zona interessata. L’obiettivo è coinvolgere la comunità nel processo decisionale e assicurarsi che ogni passo sia intrapreso con la massima trasparenza.

Nei prossimi giorni, sarà convocato l’ultimo comitato di ordine e sicurezza, alla presenza di sua eccellenza il prefetto, per definire tutti gli aspetti organizzativi legati all’abbattimento del Palazzo Mangialucca. Questo comitato avrà anche il compito di individuare la data precisa per l’implosione, un momento che segnerà una pietra miliare nella storia di Melissa.







Il Sindaco Falbo ha sottolineato l’importanza di questo progetto per il futuro della città e ha assicurato che verranno adottate tutte le misure necessarie per preservare la sicurezza dei cittadini, degli edifici circostanti e delle colture presenti nella zona.

L’abbattimento del Palazzo Mangeruca rappresenta un passo significativo per il progresso e lo sviluppo di Melissa, e il Sindaco Falbo si impegna a guidare la città attraverso questa trasformazione in modo responsabile e attento alle esigenze della comunità. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questo importante progetto.