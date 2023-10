Domenica 1° ottobre, nei locali dell’Hotel “Il Gabbiano”, con la tradizionale Cerimonia del Passaggio della Campana nel Lions Club Cirò Krimisa è avvenuto il cambio delle consegne presidenziali fra il presidente uscente Filomena Zungri e il suo successore per l’anno Lionistico 2023/24, il presidente entrante Antonio Aloisio. La cerimonia rappresenta, altresì l’occasione per relazionare sulle attività del club. Al cospetto dei numerosi soci Lions, degli ospiti intervenuti, dei presidenti dei Lions club del territorio, e delle autorità lionistiche, tra cui l’immediato past governatore del Distretto 108 YA Franco Scarpino e del presidente della II Circoscrizione, Maurizio Bonanno, la presidente uscente Zungri, che ha ricevuto l’incarico di presidente della zona VI per l’attuale anno sociale, ha presentato la sua relazione consuntiva sull’anno trascorso, volto ad esaltare gli ideali del Lionismo che caratterizzano l’associazione. Preceduta dalla proiezione di un video esplicativo che ha riassunto il proficuo anno sociale appena conclusosi, il 30° anno di attività del club, caratterizzato dalla spinta all’orgoglio di appartenenza, all’impegno sociale e alla valorizzazione del servizio a favore della collettività, attraverso il coinvolgimento dei soci, e che ha visto la costituzione del club dei Cuccioli (CUB), fiore all’occhiello del Club Cirò Krimisa, i primi del Distretto 108 YA, la presidente uscente ha ringraziato con la consegna di numerosi attestati di stima e di apprezzamento l’infaticabile staff e tutti i soci che l’hanno supportata e coadiuvata durante il suo mandato, rendendo possibile la realizzazione di tantissimi service, non tralasciando di estendere i ringraziamenti ai collaboratori esterni al club, che hanno messo a disposizione tempo e conoscenze per rendere possibile la realizzazione di service importanti come lo screening infantile per l’ambliopia e la riapertura della Biblioteca Lions. Grazie ai volontari, per tre pomeriggi alla settimana il servizio di prestito dei libri continua ininterrottamente da più di dieci anni.

Il presidente incoming Antonio Aloisio ha aperto il 31° anno sociale ringraziando tutti i presenti e dando voce alla sua relazione programmatica, volta ad esaltare la centralità del servizio, inteso a beneficiare la collettività e ad affiancare le Istituzioni, e ponendo l’accento sull’importanza della collaborazione sia all’interno del club che all’esterno di esso e sul territorio, e sulla responsabilità che tutti abbiamo nel contribuire a creare un futuro sereno, attraverso la condivisione di intenti per affrontare un nuovo anno ricco di attività. A tal fine saranno firmati Protocolli di intesa con scuole ed Istituzioni e forte sarà l’impegno nell’attuare service rivolti ai giovani, una delle fondamentali direttrici di questo anno sociale, attraverso la diffusione della cultura, della legalità e della formazione, per promuovere la crescita degli ideali e favorire l’inclusione e il rispetto delle regole, affinché si possa costruire e creare speranza e rispetto per l’altro. Durante la cerimonia è stato presentato il nuovo staff che affiancherà il presidente Aloisio durante l’anno sociale 2023-24: il segretario Orsola Siciliani, il tesoriere Giovanni Mauro, il cerimoniere Rocco Sotira. Completano lo staff l’officer telematico Giuseppe Sammarco, il presidente Marketing e Comunicazione Jessica Fontana e la vice presidente Serafina Sammarco.

Ma l’evento che ha impreziosito e concluso l’emozionante giornata, colmando di orgoglio tutti i soci del club, è stata la cerimonia di consegna di un importante riconoscimento, il Melvin Jones, alla socia Adriana Malena, preside in pensione, voce prestigiosa ed autorevole del Lionismo, nonché riferimento educativo e culturale di intere generazioni di giovani. Una Lions guida che ha contribuito alla nascita del Lions club Cirò Krimisa nel lontano 1993.