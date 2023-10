La Calabria continua a dimostrarsi una regione di grande valore nel panorama della produzione di amari, e uno dei protagonisti indiscussi di questa rinascita è l’Amaro Milone. Con 2 concorsi partecipati e altrettanti concorsi vinti, questo liquore prodotto a Crotone si è affermato come uno dei più premiati a livello internazionale.

Con un profondo senso di orgoglio, annunciamo che l’Amaro Milone è stato recentemente premiato con la medaglia d’oro al prestigioso concorso internazionale Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles. Inoltre, il Milone Nero ha ricevuto la medaglia d’argento nella stessa competizione. Questi riconoscimenti attestano la straordinaria qualità della produzione made in Calabria, caratterizzata da autenticità, salute e una capacità di far breccia nel mercato globale.

Il liquorificio Lacinio di Crotone, guidato con passione e competenza da due giovani calabresi, Michele Sotero e Davide Milone, si conferma come un’eccellenza artigianale nel panorama regionale e guarda con fiducia al futuro a livello nazionale ed internazionale.

La loro storia inizia con una leggenda che si tramanda da millenni, quella di Milone, il più grande atleta e guerriero della Magna Grecia, vincitore di ben 28 olimpiadi. La leggenda narra che Milone, al ritorno dalle sue imprese e vittorie, non mancava mai di gustare un nettare ispirato dalla dea Hera, offerto dalle ancelle del suo tempio, in segno di gratitudine per la sua devozione e per la custodia del tempio, dei suoi segreti e del suo bosco sacro.

Questa leggenda ha stimolato una ricerca durata due anni, mirante a individuare le erbe, gli agrumi, le radici e le piante che crescevano in quel bosco sacro. Le erbe ritrovate fanno ora parte delle ricette segrete custodite gelosamente da Milone. Grazie a queste ricette, gli amari della Lacinio prendono nuova vita, ispirati dalla figura mitica di Milone, riportando il suo nome sulla scena mondiale dopo tremila anni.







La Lacinio ha partecipato sinora a soli due concorsi internazionali e in entrambi i casi ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti. Il 2022 ha visto l’Amaro Milone coronato come il Miglior Amaro al Mondo ai World Liqueur Awards, mentre il 2023 ha portato a casa la medaglia d’oro al Concours Mondial de Bruxelles.

La notizia è stata resa pubblica durante la fiera internazionale di Anuga 2023 a Colonia, dove i visitatori e gli operatori di settore hanno avuto l’opportunità di assaporare il gusto unico dei prodotti della Lacinio e di immergersi nella bellezza delle sue bottiglie e della sua affascinante storia. Un orgoglio per la Calabria e un successo che siamo felici di condividere con il mondo.