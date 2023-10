Share on Twitter

Nel mese dedicato alla prevenzione, Torre Melissa si è tinta di rosa per celebrare la decima edizione della Pink Parade PittaRosso. Questo evento, organizzato con successo ogni anno, ha visto una partecipazione eccezionale di oltre 70 persone, dimostrando il loro impegno verso la ricerca scientifica. L’instancabile lavoro della Fondazione Veronesi continua a ottenere il sostegno di Torre Melissa, che si è unita all’appello per trovare soluzioni per le malattie incurabili.

L’impegno concreto di Torre Melissa verso la ricerca si è manifestato non solo attraverso l’acquisto del kit “total pink”, ma anche tramite donazioni anonime raccolte in un salvadanaio esposto per la prima volta quest’anno. Queste donazioni contribuiranno ad aumentare il supporto a questa nobile iniziativa.

Nonostante la gioiosa atmosfera della festa dedicata alla solidarietà, non sono mancati momenti di commozione quando è stato ricordato il contributo di Dalia e Rita, due concittadine scomparse ma sempre presenti nei cuori di tutti. Un toccante striscione preparato dai familiari e l’iniziativa degli organizzatori hanno voluto dedicare una lunga passeggiata in loro memoria, svolta in una splendida giornata di sole e totale sicurezza grazie al supporto del corpo dei vigili urbani messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale.

Alla fine della giornata, i tre promotori, Maria Balestrieri, Michela Lionetti e Antonio Gabriele, hanno espresso la loro soddisfazione per il successo dell’evento. Hanno dichiarato: “Siamo felicissimi di aver raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissi anche quest’anno: una raccolta fondi significativa, un numero crescente di partecipanti, e la commemorazione di Dalia e Rita, che mancano tantissimo. Queste piccole grandi soddisfazioni danno una spinta notevole alla nostra associazione ‘I Love Melissa’, sempre vicina alle tematiche della solidarietà e della salute, in particolare per le donne.”







Gli organizzatori hanno anche espresso gratitudine all’Amministrazione Comunale e al Sindaco Raffaele Falbo per il loro sostegno. Hanno commentato: “Ringraziamo l’amministrazione comunale e il nostro sindaco per la vicinanza dimostrata, illuminando di rosa la fontana di Piazza Fragalà e la Torre Aragonese. Questo piccolo gesto ha un grande impatto nella sensibilizzazione delle donne sull’importanza della prevenzione oncologica e della diagnosi precoce del tumore al seno.”

La decima edizione della Pink Parade PittaRosso a Torre Melissa è stata un successo straordinario, dimostrando che la solidarietà e la ricerca scientifica possono unire una comunità in una causa nobile e urgente.