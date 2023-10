L’autunno ha fatto il suo ingresso e con esso, il fascino della cultura arbëreshe si svela in tutta la sua bellezza a San Nicola dell’Alto, nell’arberia crotonese.

L’evento “Riti d’Autunno in Arberia,” organizzato con passione dalla cooperativa Natë e Ditë Instaruga e Fili Meridiani, promette di trasportare visitatori di tutte le età, soprattutto i bambini, in un viaggio incantevole attraverso le tradizioni, la gastronomia e la danza arbëreshe.

Un Assaggio della Tradizione Arbëreshe

L’evento mette in primo piano la VAGHA, il Ballo Tondo degli arbëreshe, un’antica danza serpentina accompagnata da canti festosi e augurali. I visitatori avranno l’opportunità di ammirare gli eleganti abiti tradizionali arbëreshe, conosciuti come COHE.

Attività per i Bambini e Laboratorio dell’Alfabeto Arbëresh

I più giovani potranno imparare i segreti del ballo tondo e unirsi agli adulti in una danza gioiosa. Nel laboratorio dell’Alfabeto arbëresh, i bambini scopriranno le lettere dell’alfabeto in un modo coinvolgente e divertente, coinvolgendo anche gli adulti nel processo di apprendimento.

Esplorazione Culturale e Trekking Urbano

Grazie alle guide esperte, Alessandro e Kerin, i visitatori avranno l’opportunità di esplorare il Museo della civiltà contadina e delle miniere, dove Patrizia, la guida del museo, li aspetterà per svelare segreti storici. Inoltre, un emozionante trekking urbano attraverso i pittoreschi vicoli di San Nicola dell’Alto porterà i partecipanti alla Pizzuta, offrendo una vista panoramica mozzafiato a 360°.

Omaggio a Giorgio Castriota Skanderbeg

Il rispetto per la storia è un elemento fondamentale dell’evento, e non mancherà un omaggio a Giorgio Castriota Skanderbeg, l’eroe nazionale albanese, per onorare le radici culturali arbëreshe.

Delizie Culinarie

Nessuna celebrazione sarebbe completa senza un viaggio culinario. I partecipanti avranno l’opportunità di gustare i piatti antichi della cucina arbëreshe mentre pranzano per le vie del centro storico. Sarà anche possibile assistere a uno show cooking della pasta benedetta degli arbëreshe, conosciuta come dromësat.

Dichiarazione di Ursula Basta e Raffaella Caputo presidenti di Fili Meridiani e cooperativa Natë e Ditë.

Ursula Basta e Raffaella Caputo hanno dichiarato: “Questo evento rappresenta un ponte tra le generazioni, mette insieme l’Arberia crotonese, ed è un modo per preservare e celebrare le nostre tradizioni. Non vediamo l’ora di condividere la ricca cultura arbëreshe con tutti. È tempo di riscatto per queste comunità (Pallagorio, Carfizzi e San Nicola dell’Alto) che hanno mantenuto incredibilmente in vita lingua, cultura, riti e gastronomia unica!







“Riti d’Autunno in Arberia” rappresenta un’occasione unica per immergersi nelle radici e nella bellezza della cultura arbëreshe. L’evento è aperto a tutti, ma è consigliata la prenotazione, e l’invito è esteso a chiunque abbia di voglia condividere questa avventura straordinaria.

Segnatevi la data – il 22 ottobre – e unitevi a noi per un’indimenticabile giornata di scoperta e celebrazione delle tradizioni arbëreshe in un autunno incantato.