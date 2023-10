Nella splendida cornice della Chiesa di San Domenico a Crotone, il 15 ottobre alle ore 19:30, la Società Beethoven Acam presenterà un recital straordinario per pianoforte e orchestra. Questo evento, parte della rinomata Stagione Concertistica “L’Hera della Magna Grecia,” vedrà la partecipazione speciale della celebre pianista Joung Sun Choi, vincitrice di oltre venti prestigiosi concorsi internazionali, tra cui l’ambito “Premio Rina Sala Gallo.”

L’intera comunità è cordialmente invitata a partecipare a questa serata straordinaria di musica classica.

Joung Sun Choi, originaria della Corea del Sud, ha dimostrato un eccezionale talento musicale fin dall’età di sei anni, quando ha iniziato il suo percorso nel mondo del pianoforte. La sua formazione musicale la ha portata a diplomarsi alla Yewon School e alla Seoul Arts School, sotto la guida del Maestro Jung Won Moon. Successivamente, ha proseguito i suoi studi presso la Seoul National University.

Il governo coreano ha riconosciuto il suo eccezionale talento, concedendole una borsa di studio nazionale per artisti straordinari. Joung Sun Choi ha conseguito brillantemente la laurea in Pianoforte e Musicologia presso l’Università Nazionale di Seoul, studiando con i distinguiti Aviram Reichert e Hee-Sook Oh.

Nel 2018, Joung Sun Choi si è trasferita negli Stati Uniti per perfezionare ulteriormente la sua arte. Ha ottenuto un Master in Musica presso la IU Jacobs School of Music, dove attualmente sta perseguendo il dottorato in musica. Durante il suo percorso accademico, ha avuto l’opportunità di studiare con il rinomato Arnaldo Cohen e di servire come insegnante associato nel dipartimento di pianoforte presso la Jacobs School of Music.

La carriera di Choi è stata caratterizzata da successi straordinari in numerosi concorsi internazionali, tra cui il primo premio al 26° Concorso Pianistico Internazionale “Rina Sala Gallo” di Monza. In questo concorso di prestigio, ha non solo ottenuto il primo premio ma è stata anche riconosciuta con il Premio del Pubblico, il Premio Chopin e il Premio dell’Orchestra. Joung Sun Choi ha lasciato il suo segno in altri importanti concorsi, tra cui il “Bösendorfer USASU International Piano Competition,” l'”American International Paderewski Piano Competition,” il “Franz Schubert e Modern Music International Chamber Music Competition” e il “Lyon International Piano Competition.” Inoltre, ha ricevuto borse di studio negli Stati Uniti, tra cui il “Mildred E. Allen Memorial Piano Award” dall’Indianapolis Matinee Musicale e l'”Ham Merit Award” e l'”O’Meara Merit Award” dalla National Society of Arts and Letters.

Joung Sun Choi ha avuto il privilegio di partecipare a Masterclass tenute da illustri maestri, tra cui Edward Auer, Michel Dalberto, Nikita Fitenko, Ian Hobson, Phillip Kawin, Alexander Korsantia, Emanuel Krasovsky, Kyung-Sook Lee, Christoph Liske, Glead Mishory, Hee Sung Joo, Heasun Paik, Jong Wha Park, Benjamin Pasternack, Elizabeth Pridonoff, Jose Ribera, Soo-Jung Shin, Nelita True, Awadagin Pratt e Sara Davis Buechner, Yeol Eum Son, Jean-Marc Phillips-Varjabédian (Trio Wanderer), Svetlin Roussev e Leonard Elschenbroich.

La sua abilità straordinaria le ha permesso di esibirsi con numerose orchestre di prestigio, tra cui l’Orchestra Sinfonica di Milano “Giuseppe Verdi,” la “Korea Broadcasting System Symphony Orchestra,” la “Prime Philharmonic Orchestra,” la Kazan Chamber Orchestra “La Primavera” e l'”Indiana University Symphony Orchestra.”







Recentemente, Joung Sun Choi ha tenuto una serie di concerti di alto profilo, tra cui il Recital solista FAZIOLI 2023 a Sacile, Italia, il Recital di apertura al Paderewski Piano Festival a Raleigh presso l’Auditorium SECU del North Carolina Museum of Art e il Concerto dei vincitori del Concorso Pianistico Internazionale Bösendorfer USASU presso l’Arizona State University.

In questo evento straordinario, gli appassionati della musica classica avranno l’opportunità unica di sperimentare l’eccezionale talento di Joung Sun Choi, una delle pianiste più promettenti e celebrate del panorama musicale internazionale. La sua performance promette di trasportare il pubblico in un mondo di bellezza musicale e virtuosismo, rendendo questa serata indimenticabile per tutti i presenti. Non perdete l’occasione di assistere a questo straordinario concerto il 15 ottobre alla Chiesa di San Domenico di Crotone.