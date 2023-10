Share on Twitter

Il 13 ottobre, in occasione della Giornata internazionale per la riduzione dei rischi da disastri naturali, il Prefetto di Crotone, Franca Ferraro, ha partecipato a un importante evento formativo presso l’Istituto Scolastico Comprensivo “Pertini” di Crotone, in collaborazione con il Dipartimento regionale di Protezione Civile. L’obiettivo di questa iniziativa è stato quello di sensibilizzare e preparare la comunità scolastica alla gestione dei rischi legati a disastri naturali e alle misure di prevenzione e protezione.

L’evento ha visto la partecipazione di una scolaresca attenta e interessata, desiderosa di apprendere come affrontare situazioni di emergenza in modo responsabile. I formatori presenti hanno avuto l’opportunità di illustrare i principali temi legati alla protezione civile, fornendo agli studenti preziose informazioni sulle azioni da intraprendere in caso di situazioni di pericolo.

Il Prefetto di Crotone, Franca Ferraro, ha contribuito in modo significativo all’evento, condividendo alcune delle sue esperienze personali legate alla gestione delle emergenze. Le storie e gli esempi concreti forniti dalla Prefetto hanno arricchito ulteriormente i contenuti della giornata, offrendo agli studenti un’idea più chiara su come si affrontano situazioni di crisi e si gestiscono le risorse in modo efficiente.







Uno degli aspetti più pratici dell’evento è stata l’esercitazione di evacuazione. Gli studenti hanno avuto l’opportunità di mettere in pratica ciò che avevano appreso, seguendo le procedure standardizzate per la gestione dell’evacuazione in caso di emergenza. Questo esercizio ha consentito agli studenti di mettersi direttamente alla prova e di comprendere meglio quali siano le condotte da seguire in situazioni di pericolo.

L’adesione del Prefetto Franca Ferraro a questa iniziativa dimostra l’importanza che le istituzioni locali attribuiscono alla preparazione della comunità in caso di situazioni di emergenza. Promuovere una maggiore consapevolezza dei rischi e delle misure preventive è fondamentale per garantire la sicurezza di tutti i cittadini, in particolare dei più giovani.

Questa giornata ha rappresentato un passo importante verso la creazione di una comunità più preparata e resiliente di fronte ai rischi naturali e alle emergenze, dimostrando quanto sia essenziale lavorare insieme per affrontare le sfide che la natura può porre davanti a noi.