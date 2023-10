Il Liceo di Cirò è pronto a trasformare la notte del 28 ottobre 2023 in un’esperienza indimenticabile con la sua Grande Festa di Halloween. Gli studenti delle quinte hanno messo in piedi un evento spettacolare per tutti coloro che desiderano celebrare la notte più spaventosa dell’anno in modo divertente e straordinario.

L’appuntamento è fissato alle 22.30 presso la suggestiva cornice della Locanda Beach, situata sul lungomare di Cirò Marina. Questa località offre una vista mozzafiato sul mare e un’atmosfera perfetta per una festa indimenticabile.

La festa avrà tutti gli ingredienti per una serata spettacolare. Un esperto barman sarà a disposizione per preparare cocktail e bevande esotiche. Potrete godervi i vostri drink preferiti, sia che siate amanti dei cocktail fruttati o dei classici.

La musica sarà curata dal talentuoso DJ Giovanni Salerno, che farà vibrare i vostri corpi sulla pista da ballo con le sue selezioni musicali eclettiche e coinvolgenti. Ballerete fino alle prime luci dell’alba in un’atmosfera energica e avvolgente.

Ma la vera sorpresa arriva dai ragazzi del liceo, che hanno promesso uno shot gratuito a chiunque si presenterà in costume. Quindi, preparate la vostra migliore maschera o travestimento e preparatevi a divertirvi in grande stile.

L’evento è aperto a tutti, non solo agli studenti del liceo. Questa è un’opportunità perfetta per incontrare nuove persone, ballare con gli amici e condividere una serata indimenticabile con la comunità di Cirò Marina.







Per partecipare, è necessario pagare un costo d’ingresso di €10. In alternativa, è possibile prenotare un tavolo per €20, il che vi garantirà un posto privilegiato per la serata.

La Grande Festa di Halloween a Cirò Marina è un evento che unisce tradizione e divertimento, regalando a tutti una notte da ricordare. Quindi, preparatevi per una serata spaventosamente spettacolare e unitevi ai festeggiamenti dei ragazzi delle quinte del liceo di Cirò per un Halloween indimenticabile. Non perdete l’occasione di essere parte di questa festa straordinaria!