Nell’ambito delle iniziative per migliorare la sicurezza e l’ordine pubblico nella frazione di Papanice, il suo Ufficiale di Governo, Antonio Megna, ha recentemente incontrato il Comandante della Polizia Locale di Crotone, il Dott. Francesco Iorno. L’incontro è stato un passo importante nella risoluzione di alcune delle problematiche che affliggono questa comunità, tra cui la sicurezza dei bambini nelle vicinanze della scuola in Viale Calabria.

Uno dei punti centrali dell’incontro è stato il bisogno di garantire una presenza costante della polizia locale durante gli orari di ingresso e uscita dei bambini dalla scuola. Megna ha sollevato questa questione come un passo essenziale per garantire la sicurezza dei giovani studenti e delle loro famiglie. Il Comandante Iorno ha dimostrato grande sensibilità rispetto a questa richiesta e ha concordato di inviare, a partire dall’inizio della prossima settimana, un’unità di polizia locale per due volte alla settimana. In seguito, si prevede di assicurare una presenza fissa sul posto, contribuendo così a rassicurare la comunità locale.

Un altro aspetto affrontato nell’incontro è stato il problema dell’abbandono indisciplinato di rifiuti ingombranti nella frazione. Questa cattiva abitudine crea non solo un problema ambientale ma anche di ordine pubblico. Il Comandante Iorno ha deciso di affrontare questa questione attraverso l’implementazione di sistemi di telesorveglianza, come le fototrappole, per monitorare le aree critiche e identificare i responsabili di questi comportamenti inaccettabili.







Inoltre, è stato annunciato che il piazzale della scuola sarà presto rifatto, includendo l’installazione di segnaletica stradale appropriata. Questo passo aiuterà sia le famiglie a capire quali sono gli stalli da occupare sia le forze di polizia a far rispettare l’ordine nel traffico.

Megna ha sottolineato che, nonostante queste azioni correttive, è essenziale che la sensibilizzazione riguardo a queste problematiche parta anche dai cittadini stessi. L’impegno di tutti è fondamentale per garantire un ambiente sicuro e pulito in questa frazione.

L’incontro tra l’Ufficiale di Governo Antonio Megna e il Comandante Francesco Iorno si è concluso con la promessa di un successivo incontro per valutare l’efficacia delle azioni intraprese. Questa collaborazione tra il Comune e la Polizia Locale rappresenta un passo positivo verso una Papanice più sicura e pulita per tutti i suoi abitanti.