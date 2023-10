Il Movimento Famiglie Autismo Crotone ODV, con il sostegno del Comune di Crotone e la collaborazione delle associazioni Asd Parco delle Rose, Regalerò un sorriso, Vivere sorridendo e del Centro Servizi per il Volontariato Calabria Centro ETS, sta per offrire alla comunità locale una giornata speciale all’insegna dell’inclusione sociale e della consapevolezza sull’autismo. Questo straordinario evento, denominato “Festa d’Autunno”, si terrà alle 10:00 presso il Parco Scaramuzza (precedentemente noto come Parco delle Rose) e promette di essere una celebrazione indimenticabile.

L’obiettivo principale della “Festa d’Autunno” è promuovere l’inclusione sociale dei bambini e delle persone con diverse abilità, con un focus particolare sull’autismo, anche se l’iniziativa abbraccia tutti coloro che possono trarne beneficio. In un mondo in cui l’inclusione è una sfida costante, il Movimento Famiglie Autismo Crotone ODV vuole sensibilizzare tutti i cittadini sulla necessità di costruire una comunità forte, in grado di contrastare qualsiasi forma di esclusione ed emarginazione.

L’evento prevede una serie di attività coinvolgenti, momenti di riflessione e opportunità di dialogo con i rappresentanti dell’amministrazione comunale di Crotone e delle associazioni coinvolte. Sarà un’occasione unica per comprendere meglio le esigenze delle persone con autismo e delle loro famiglie, mentre si lavora insieme per creare un ambiente inclusivo e accogliente.

Un aspetto distintivo della “Festa d’Autunno” sarà l’intrattenimento per i più giovani. I bambini saranno accolti da clown e saranno circondati da musica e deliziosi dolci. Sarà un momento di gioia, sorrisi e spensieratezza, che aiuterà a diffondere la consapevolezza sull’autismo in modo accessibile e divertente.







ADVERTISEMENT

Il Movimento Famiglie Autismo Crotone ODV svolge un ruolo cruciale nel promuovere l’accettazione e l’inclusione delle persone con autismo nella società. L’iniziativa “Festa d’Autunno” è solo un esempio del loro impegno a costruire un futuro migliore per le persone con autismo e le loro famiglie.

In un periodo in cui l’inclusione sociale è più importante che mai, il “Festa d’Autunno” rappresenta un’opportunità straordinaria per la comunità di Crotone di dimostrare la sua solidarietà e impegno verso l’uguaglianza e l’accettazione di tutti. Unisciti a questa straordinaria iniziativa il 22 ottobre presso il Parco Scaramuzza e contribuisci a rendere il mondo un posto migliore per tutti.