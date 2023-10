Share on Twitter

Il generale Emilio Errigo, recentemente nominato commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel Sito di interesse nazionale di Crotone, ha fatto una dichiarazione significativa durante il suo incontro con il sindaco Voce presso la Casa Comunale. “Non mi sento un ospite ma un cittadino di Crotone,” ha affermato, sottolineando il suo impegno nei confronti della città e della comunità locale.

L’incontro, a cui hanno partecipato anche il vice sindaco Cretella e il funzionario dell’ufficio Ambiente Danilo Pace, ha segnato ufficialmente l’insediamento di Errigo nel suo nuovo ruolo. Il sindaco aveva già avuto l’opportunità di incontrare il generale Errigo nelle settimane precedenti, stabilendo una piena sintonia di intenti su una questione di vitale importanza per l’amministrazione e per la città stessa: la bonifica e la riparazione del danno ambientale.

Errigo ha dimostrato il suo impegno nei confronti di Crotone chiedendo di avere un ufficio nella sede comunale. L’amministrazione ha accolto questa richiesta con entusiasmo, sottolineando l’importanza di avere un rappresentante così impegnato e determinato a stretto contatto con la città e la sua comunità. Questa decisione è un segnale tangibile dell’attenzione che Errigo dedica a Crotone e ai suoi cittadini.







La nomina di Errigo a commissario straordinario è un passo significativo nella direzione della risoluzione dei problemi ambientali che affliggono il Sito di interesse nazionale di Crotone. La sua vasta esperienza e la sua dedizione lo rendono un alleato prezioso per l’amministrazione e la città stessa. La collaborazione tra il generale Errigo e le autorità locali è un segnale positivo per il futuro di Crotone e la sua lotta per un ambiente più pulito e sano.

In chiusura, l’atteggiamento di Errigo, che si considera un cittadino di Crotone e non un semplice ospite, promette di portare una nuova energia e una nuova determinazione nell’affrontare le sfide ambientali e nella realizzazione di progetti che mirano a riparare e preservare l’ecosistema locale. Gli sforzi congiunti dell’amministrazione e del nuovo commissario sono un segno di speranza per la comunità crotonese, che può guardare avanti a un futuro più pulito e sostenibile.