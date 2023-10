Nel contesto delle sfide economiche e sociali che la Calabria affronta come una delle regioni più povere d’Europa, emerge un esempio straordinario di generosità e impegno nella difesa dei diritti dei bambini. L’UNICEF, l’organizzazione delle Nazioni Unite dedicata all’infanzia, ha riunito i presidenti regionali e provinciali in una conferenza organizzativa a Tivoli, evidenziando l’importanza di sostenere i diritti dei minori in tutto il mondo.

La Calabria è stata ben rappresentata durante questa conferenza, con una delegazione composta dai presidenti delle province della regione. Questa iniziativa è stata guidata dal presidente regionale Giuseppe Raiola, affiancato da Gaetano Aurelio di Vibo Valentia, Costantino Mustari di Catanzaro, Monica Perri di Cosenza e Alessandra Tavella di Reggio Calabria. Questi leader si sono riuniti per discutere e confrontarsi su tematiche che coinvolgono l’UNICEF a livello internazionale e nazionale.

L’UNICEF si impegna attivamente per far rispettare i diritti dei minori, come sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Bambino. Questi diritti, purtroppo, sono ancora negati in molte parti del mondo, specialmente in momenti di crisi, come conflitti armati e catastrofi naturali. Emergenze recenti come la guerra tra Russia e Ucraina, terremoti in Turchia, Siria e Marocco, alluvioni in Libia, eccidi di bambini in Israele e bombardamenti a Gaza hanno messo in evidenza l’urgenza di proteggere i minori in queste situazioni.

Durante la conferenza, il Direttore generale Paolo Rozera, il portavoce Andrea Iacovini e i funzionari dell’ufficio dei volontari dell’UNICEF hanno condiviso esperienze dirette sul campo, che hanno commosso i partecipanti. Queste testimonianze forniscono una prospettiva tangibile di ciò che i bambini affrontano in queste situazioni, evidenziando la necessità di un intervento globale e coordinato.







La conferenza ha anche offerto l’opportunità ai presidenti provinciali di confrontarsi su varie pratiche coinvolte nel lavoro dell’UNICEF, tra cui l’attività di advocacy, la raccolta fondi e l’iniziativa Pigotta. Questi scambi hanno permesso di condividere esperienze di successo, tra cui l’iniziativa realizzata nella scorsa primavera a Botricello, in collaborazione con la scuola “Art’e’Studios School Of Music”, che è stata riconosciuta come una “buona pratica” e verrà replicata in altre province.

L’evento del 14 aprile 2022 al teatro Politeama a Catanzaro, sostenuto dai presidenti provinciali e promosso dal presidente regionale Giuseppe Raiola, ha raccolto una somma considerevole a favore degli Ucraini, dimostrando la solidarietà e la generosità della Calabria in tempi di crisi.

Nonostante la Calabria sia considerata una delle regioni più povere d’Europa, questa conferenza e le iniziative dell’UNICEF dimostrano che la generosità dei suoi cittadini è senza eguali. Il presidente del Comitato di Catanzaro, Costantino Mustari, incoraggia ulteriori donazioni per sostenere i progetti dell’UNICEF, affinché i diritti dei bambini in tutto il mondo possano essere tutelati. Ogni contributo, anche attraverso l’adozione di una Pigotta, rappresenta un passo verso la costruzione di un mondo migliore per i bambini. Le somme raccolte sono utilizzate immediatamente per affrontare le emergenze e fornire assistenza ai bambini bisognosi.