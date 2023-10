Il tradizionale appuntamento di Capodanno della Rai, “L’Anno che Verrà,” condotto dall’affermato presentatore Amadeus, farà la sua prima tappa in Calabria, più precisamente a Crotone, per salutare il 2023 e dare il benvenuto al 2024. Questo evento segna una nuova e entusiasmante collaborazione tra la Rai, attraverso la consociata Rai Com, e la Fondazione Calabria Film Commission.

Il Capodanno è un momento di gioia e festa, e cosa c’è di meglio che iniziare il nuovo anno con una spettacolare serata televisiva trasmessa in diretta il 31 dicembre in prime time su Rai 1? Questo evento attira sempre un vasto pubblico e offre un’opportunità unica per gli spettatori di tutto il paese di unirsi alle celebrazioni.

La location scelta per questa edizione speciale è la centralissima Piazza Pitagora a Crotone, un luogo simbolo della città che fornirà lo sfondo perfetto per le esibizioni e le celebrazioni della serata. Grazie alla collaborazione della Fondazione Calabria Film Commission, della Regione Calabria e della Città di Crotone, questa tappa speciale di “L’Anno che Verrà” sarà un’esperienza indimenticabile.







ADVERTISEMENT

L’evento non sarà soltanto una celebrazione del nuovo anno, ma offrirà anche un ricco programma di spettacolo, con ospiti musicali e personaggi famosi che intratterranno il pubblico e renderanno la serata ancora più speciale. Amadeus, con la sua professionalità e il suo carisma, guiderà gli spettatori attraverso questa festa straordinaria, offrendo loro momenti di divertimento e intrattenimento.

La scelta di Crotone come location per il Capodanno Rai è un tributo alla bellezza e alla cultura della Calabria. La regione è famosa per la sua natura mozzafiato, la sua ricca storia e la sua straordinaria cucina. Questo evento è un’opportunità unica per mostrare al pubblico italiano e internazionale la bellezza di Crotone e della Calabria in generale.

In sintesi, il Capodanno Rai a Crotone con Amadeus è un evento da non perdere. Sarà una serata di musica, spettacolo e celebrazioni che unirà le persone in un momento di gioia e speranza mentre salutano il vecchio anno e danno il benvenuto al nuovo. Grazie alla collaborazione tra la Rai e la Fondazione Calabria Film Commission, questa tappa speciale di “L’Anno che Verrà” promette di essere indimenticabile, con una splendida location, ospiti straordinari e l’inconfondibile carisma di Amadeus.