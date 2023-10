Bottino pieno per la Volley Cirò Marina nella terza e nella quarta giornata del Campionato di Serie C, che conquista i 6 punti in palio contro un’ottima Campo Calabro domenica 22 Ottobre e Contro la Pallavolo Rossano A.s.d. domenica 29 Ottobre, confermando il “Palapicasso” di Torretta come fortino inespugnabile, infatti gli attuali 9 punti in classifica sono frutto di 3 vittorie in casa, che proiettano la Volley Cirò Marina al terzo posto in classifica nel Campionato di Serie C Regionale, il che ha dello straordinario per una squadra neo-promossa che non ha cambiato per nulla l’organico che lo scorso hanno gli ha permesso di vincere il campionato di Serie D.

Ma partiamo in ordine: Domenica 22 Ottobre le ragazze dei mister Stara-Malena erano chiamate a riscattarsi subito dalla sconfitta esterna contro il Lamezia

I padroni di casa partono con una formazione inedita, infatti complice l’infortunio di Vella e del rientro di Stasi e Pugliese, si parte con Aromolo al palleggio, Carluccio opposto, al centro Capria e Dima, Malena e Lettieri in posto 4, libero Stasi.

Partenza a razzo delle cirotane che conquistano subito 5 punti con Lettieri al servizio e gli ottimi attacchi di Capria e Carluccio.

Mister Portella è costretto a chiamare il primo time-out per gli ospiti ma serve a poco, infatti capitan Malena e compagne aumentano il ritmo delle loro giocate e incalzano l’avversario fra battute e muri punto, che permettono di chiudere facilmente il primo set sul 25-11, nel finale c’è spazio anche per la giovanissima Minò che si fa trovare pronta e concentrata.

Nella seconda frazione, come prevedibile, il Campo Calabro scende in campo decisa a rimettere in gioco la partita e così si assiste a delle giocate di ottimo livello da ambo le part, si capisce da subito che nessuna delle due squadre vuole uscire sconfitta!

L’equilibrio è anche nel punteggio fino al 20-20. Da questo momento inizia un’altra partita ancora più bella ed emozionante, le ospiti si portano sul 21-24 ad un solo punto dalla vittoria del set, mister Stara fa entrare Pugliese per Dima per sfruttare le sue ottime doti di muro ed esorta le proprie ragazze a non mollare, e così è, Stasi e Lettieri difendono l’impossibile ed inizia così la rimonta grazie anche agli attacchi forti e precisi di Malena e alle ottime alzate di Aromolo.

La Volley Cirò Marina recupera lo svantaggio e si porta sul 25-24. Sorpresa dalla rimonta le ragazze di mister Portella non riescono ad essere più efficaci e perdono il set con il punteggio di 27-25.

Il terzo parziale vede ancora le cirotane comandare il gioco dopo un inizio scoppiettante, giocato punto a punto dalle due formazioni. Complice anche la delusione per aver perso il set precedente le ospiti sembrano accusare il colpo risultando meno pericolose. Carluccio e Vella ritornano ad essere decisive sia in attacco che al servizio portando la squadra sul 20-12. Da qui in poi si tratta solo di amministrare il vantaggio, nel frattempo in regia Dell’aquila prende il posto di Aromolo. Il set e la partita si conclude sul 25-15.

Domenica 29 Ottobre invece la Volley Cirò Marina ha affrontato la sempre ostica Pallavolo Rossano A.s.d., squadra imbattuta nel campionato di Serie C e che a Maggio ha vinto la finale di coppa Calabria a discapito delle cirotane, in una gara molto bella e combattuta.

Complici le pesanti assenze di Pugliese, Lettieri e Affatato e le non perfette condizioni fisiche di Vella, mister Stara è costretto nuovamente a modificare il sestetto base, disponendo Immacolata Aromolo palleggiatrice, Minò Francesca opposta, Antonella Dima e Laura Capria centrali, Ivonia Carluccio e Maria Malena in banda, Raffaella Stasi libero.

Le ospiti rispondono con Veronica Risuleo alzatrice, Asia Sommario opposta, Caterina Greco e Marika Grillo al centro, Valeria Diaco e Martina Domanico ai lati, Federica Laurenzano libero.

Nel primo set si gioca all’insegna dell’equilibrio sino al 10 pari, ma poi alcune ricezioni sbagliate e degli errori gratuiti consento alla squadra bizantina di portarsi in vantaggio fino al 20-14. Un gap difficile da colmare infatti il set si chiude sul 25-18 per le rossanesi.







Dopo una brevissima riunione tecnica riparte la seconda frazione con la Volley Cirò Marina decisa a ribaltare la situazione. Dopo un avvio molto equilibrato, con le due squadre ottime sia in ricezione che in difesa, Malena e Carluccio iniziano ad attaccare con più efficacia, mentre la sapiente regia di Aromolo coadiuvata dalla sempre perfetta Stasi consentono alle padrone di casa di portarsi sul 21-15, il Rosano tenta una piccola rimonta ma è troppo tardi, il set si conclude sul 25-20 per le cirotane.

Anche il terzo parziale inizia all’insegna dell’equilibrio, d’altronde si affrontavano due squadre ben organizzate, equilibrio che dura fino al 13 pari. Ma a questo punto Capria e Dima diventano fondamentali a muro, sporcando tutti gli attacchi di Domanico, facendo si che la Volley Cirò Marina conquisti punti pesanti per il proseguo del set che si chiude 25-19.

Inizia la quarta frazione ma il copione non cambia con le due squadre pronte a darsi battaglia e a regalare belle giocate al numeroso pubblico presente. Le squadre si affrontano a viso aperto ma le cirotane con degli ottimi servizi e con dei attacchi molto efficaci riescono a portarsi fino al 23-19, a questo punto il Rossano le prova tutte per rientrare ma ormai è tardi, è capitan Malena a chiudere il set e l’incontro con un bellissimo attacco e a regalare i tre punti. Parte così la festa delle cirotane con tutte le ragazze in campo a festeggiare una vittoria importantissima.