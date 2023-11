Ci aveva provato il 2 di settembre in Sicilia alla mezza maratona di Capo D’Orlando arrivando quarto, poi alla mezza maratona di Pisa a ottobre arrivando quinto. Il 15 ottobre si è concesso il primo posto di categoria alla dieci chilometri di casa, la Pyth@goRun, e successivamente, ancora una volta in mezza maratona a Salerno è arrivato un altro quinto posto, ma è domenica scorsa, 29 ottobre, che il corridore crotonese Antonio Carvelli, tesserato col G.S. Interforze Torino è riuscito nel suo intento di conquistare uno dei gradini più alti del podio, e lo ha fatto in terra di Puglia nel borgo marinaro di Savelletri, dove si è tenuta la Egnazia Half Marathon, una 21 chilometri che ha radunato oltre 900 atleti che hanno apprezzato le caratteristiche del percorso e la buona organizzazione dell’evento, unica nota negativa, dare il via alla gara alle ore 9:30 (le vecchie 10:30) quando il sole era già molto alto e le temperature elevate hanno certamente contribuito a non dare il massimo in termini di prestazioni.

E’ lo stesso Antonio che dalla sua pagina Facebook scrive di essere molto soddisfatto, e di aver avuto modo di correre bene, seppur fare una 21 chilometri con quelle temperature ha un grado di difficoltà non indifferente.

Alla fine Carvelli chiude dietro all’austriaco Kroehn Niklas in 1h25’ che gli vale il secondo posto di categoria.







Ancora una volta il corridore crotonese riesce a farsi valere in una competizione di rilievo nazionale.