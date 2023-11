Il libro scritto a due mani da Andrea Pesavento e Giuseppe Tallarico i quali hanno illustrato gli studi effettuati nei nostri luoghi sulla presenza degli ordine dei Minimi di San Francesco. “ Un percorso incentrato su due secoli di storia ( 1578-1770), durante i quali il complesso monastico visse ed operò nella vita religiosa e socioeconomica del Cirotano. La sua fondazione e l’operosità dei frati Minimi , ci forniscono importanti informazioni sul quel periodo storico. Lo studio sulla piccola comunità religiosa, hanno detto i due autori- ricostruisce gli avvenimenti storici e i mutamenti economici, sociali e politici che sfuggono alla storiografia ufficiale, questo studio ci permette quindi di conoscere la struttura del convento e quella familiare dei frati e nello stesso tempo ci ha fatto conoscere le vicende che hanno segnato la vita degli uomini comuni di Cirò”. Lo straordinario Palazzo della Lumia oltre ad ospitare la presentazione del libro si è trasformato in un luogo di arte fotografia musica e tecnologia, con esperienze multimediali realizzate da Vivavisione e opere di pittura -Vinarte di Mena Memy Murgi, con una tecnica di pittura con il vino. “Grazie a tutti per la numerosa presenza ma soprattutto un grazie va alle persone che sono venuti da fuori per onorarci della loro presenza- scrive in una nota l’associazione Vivavisione e l’associazione Le Quattroporte . Ringraziamo la Famiglia Iuzzolini per aver finanziato la pubblicazione del libro, prosegue l’associazione- per averci messo a disposizione il Palazzo della Lumia e per aver offerto i vini della Fattoria San Francesco Vini Cirò doc e Calabria Igt per la degustazione”. E ancora: ”Ringraziamo l ‘associazione Giovanni Paolo II per gli assaggi preparati per la degustazione; l’associazione Lav per aver accettato l’invito a partecipare con la loro lettura su alcuni passi scelti dal Libro; Gli autori Andrea Paesavento e Giuseppe Tallarico per aver scelto il nostro territorio per il loro studi che hanno messo in evidenza argomenti interessanti ; Grazie ai padri di San francesco di Paola per aver voluto partecipare alla presentazione del libro; Grazie al Sindaco Mario Sculco e all’amministrazione comunale e al musicista Prof. Mario Contosta per i meravigliosi brani suonati ”.







