CRUCOLI – Fin dal suo insediamento, l’attuale Amministrazione Comunale, guidata dal primo cittadino arch. Cataldo Librandi, ha inteso dare un proprio riconoscimento alle persone ed alle associazioni che nel corso degli anni o della loro vita si sono contraddistinte nel portare in alto i valori ed i sani principi dello sport, dando così lustro al nostro territorio.

E così è stato, anche durante il recente consiglio comunale di fine ottobre, al termine del quale lo stesso Sindaco ed il Consigliere con delega allo sport, Salvatore Turco (tra l’altro promotore dell’iniziativa) hanno consegnato due attestati di elogio ai due ex allenatori nostri concittadini che, senza ombra di dubbio, hanno maggiormente lasciato un positivo ricordo indelebile nella storia calcistica della nostra comunità: mister Francesco “Ciccio” Russo, storico allenatore del Torretta fino ai gloriosi fasti della Serie D, e mister Franco Vulcano, lunghissima carriera prima da calciatore e poi da allenatore della Crucolese, portata per alcuni anni a disputare con onore i campionati di Prima Categoria.







“Per aver divulgato nella nostra comunità i valori più sani dello sport, insegnando a diverse generazioni di giovani il senso di disciplina e di rispetto nel giuoco del calcio”, questa la motivazione riportata sulle benemerenze consegnate a Russo e Vulcano, che “con la loro opera e la loro passione – ha aggiunto il Consigliere Turco – hanno dato la possibilità a diverse generazioni di ragazzi di praticare l’attività sportiva in giro per la nostra provincia, la nostra regione e in alcuni anni anche fuori dai confini calabresi, facendo conoscere il altre realtà il nome di Crucoli.”

E con comprensibile commozione i due ex tecnici hanno ovviamente ringraziato l’Amministrazione Comunale per gli attestati ricevuti.