Si è tenuto nella mattinata di ieri 8 novembre, l’adunanza della Terza Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per discutere il – Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica – della SS. 106 Jonica relativamente al tratto tra Crotona (Bivio Passovecchio) km 256+000 fino a Sibari km 329+000 in nuova sede di categoria B per il tronco fra Località Gabella in Crotona e l’abitato di Crucoli Torretta e per il tronco fra gli abitati di Crucoli Torretta e Mandatoriccio.

Ho partecipato con piacere alla riunione di stamane in cui ero stato inviato a partecipare sia come Presidente della Provincia di Crotone che nella veste di Sindaco di Crò Marina.



La riunione è stata utile per sottolineare quanto è stato presentato dai tecnici che hanno registrato le prescrizioni che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha elevato, con la presenza del Segio Ferrari Presidente della Provincia e di Sindaco di Cirò Marina.

Adesso i tecnici integreranno gli elaborati richiesti che saranno poi adottati dal Responsabile del Procedimento.L’identica procedura era stata già adottata lo scorso 2 marzo 2023 per il tratto tra Crotona (località Passovecchio) e Simeri Crichi (CZ).

Molti gli elementi di cui compiacersi ma in particolare sono lieto che le attività per la realizzazione della nuova SS. 106 stiano andando avanti con rapidità. La Provincia di Crotona sta seguendo con molta attenzione, tutto quanto concerna le fasi di tale progetto, attraverso le attività intraprese dal Servizio Trasporti, Mobilità e Sicurezza Stradale.

La tematica sta prendendo forma concretamente e sono certo che nell’arco di qualche anno inizieremo a viaggiare su di una nuova arteria. Siamo in fase di definizione a distanza di fattibilità ed atti, finanziamenti e progettazione concreta.

È stato presentato da parte di ANAS alla Terza Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici anche il tratto tra Crotona (Bivio Passovecchio) fino a Sibari, il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica di una nuova strada completamente a quattro corsie.

Un risultato ottenuto grazie alla coesione territoriale che abbiamo ottenuto con il lavoro messo in campo dalla Provincia di Crotone insieme a quella di Cosenza ed a tutti i comuni territorialmente interessati.

Sono stato lieto che ANAS abbia recepito anche la richiesta inoltrata nell’ultimo incontro del 27 febbraio u.s., tenutosi su mia richiesta, con l’Ing. Simonini, di suddivisione del tratto tra Crotona (Passovecchio) fino a Sibari in due tronchi, uno fra Località Gabella in Crotone e l’abitato di Crucoli Torretta e l’altro tronco fra gli abitati di Crucoli Torretta e Mandatoriccio.

Questo sono certo che consentirà un più semplice reperimento dei fondi necessari al completamento dell’opera.







In ultimo intendo ringraziare il Presidente della Regione, Roberto Occhiuto, per l’attivismo e la concretezza che sta profondendo in questa attività.

Altra notizia di rilievo, che la Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) sarà effettuata in Regione e non presso il Ministero dell’Ambiente, questo ci dà concreta certezza che a breve avremo il Progetto Esecutivo della SS. 106 tra Simeri Crichi e Sibari con la certificazione VIA e quindi l’avvio dei bandi per la realizzazione dell’opera.

Noi garantiamo al Presidente Occhiuto che saremo sempre al suo fianco per il bene di questo territorio e per lavorare insieme su questi, come su ogni altro tema che parli di sviluppo.