Sconfitta contro la Costa Viola. Resta la buona prestazione.

Eva Amato Manila Riga

Sconfitta interna per la Punta Alice nella quinta giornata del campionato regionale di serie D. Ad uscirne vittoriosa è stata la Costa Viola, squadra sicuramente ben attrezzata per il salto di categoria, come si è visto in alcuni sprazzi del match. Match che ha visto una buona Punta Alice, a tratti molto determinata che ha messo in difficoltà la squadra neroverde di Villa San Giovanni.

Andiamo con ordine. Primo set quasi del tutto nullo per le padroni di casa. Non è, però, la prima volta in questa stagione dato che fino ad ora Parrilla e compagne hanno sempre lasciato alle avversarie il vantaggio nel primo parziale di gara. Elemento sul quale riflettere per i coach Fuscaldo e Ferrari. La Costa Viola ne approfitta e si porta in vantaggio (12/25).

Secondo e terzo set un “copia-incolla” l’uno dell’altro. Punta Alice determinata, a tratti aggressiva e superiore alle avversarie, che faticano in molti tratti della gara ad imporre il loro gioco. Si vedono belle giocate di squadra e singole intervallate da attimi di deconcentrazione che costano cari al sestetto biancoblu. Sono queste piccole defaiances che portano avversarie forti come la Costa Viola ad approfittarne e fare loro i parziali. Il secondo set termina col parziale di 20/25 ed il terzo con il parziale di 23/25. Molti sono i rimpianti soprattutto per quest’ultimo set dove la Punta Alice si è trovata più volte largamente in vantaggio e successivamente rimontata fino al venticinquesimo punto decisivo.

Aspetti, quelli elencati sopra, evidenziati anche dalla schiacciatrice della squadra biancoblu Manila Riga, che a fine garadichiara: <<Abbiamo peccato di inesperienza contro una squadra comunque forte. Conosciamo, però, le nostre potenzialità – aggiunge – e dobbiamo sfruttarle al massimo>>.

Parole che sicuramente rispecchiano l’andamento, fin qui, della stagione delle ragazze ciromarinesi che si ritrovano in una classifica, comunque, più che sufficiente. Alternano set negativi a set quasi spumeggianti che lasciano ben sperare per il proseguo di una stagione lunga, la quale vedrà crescere sicuramente il team biancoblu che, ricordiamolo, è formato da ragazze alla loro primissima esperienza in un campionato, come la serie D, lungo e difficile. Non mancano le potenzialità, come sottolineate dalla Riga; potenzialità in tutti i ruoli che possono permettere di lavorare bene al duo Fuscaldo-Ferrari per preparare al meglio le gare della stagione.







Ed a proposito di gare, la prossima vedrà la Punta Alice di scena a Lamezia contro la Top Volley Lamezia, reduce da una sconfitta per 3-0 contro lo Sporting Magna Grecia. Entrambe le compagini sono appaiate a quota 6 punti in classifica, il che renderà la sfida ancora più affascinante.

Riusciranno Parrilla e compagne a conquistare quei punti che mancano da due giornate?