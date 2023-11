Il 13 novembre ha segnato l’arrivo nelle sale italiane de “La festa del ritorno”, l’opera prima del regista Lorenzo Adorisio, tratta dal romanzo omonimo di Carmine Abate, vincitore nel 2004 del Premio Selezione Campiello e il Premio Napoli. Distribuito da Videa, il film è stato accolto con grande entusiasmo, portando gli spettatori in un viaggio coinvolgente attraverso le affascinanti terre calabresi.

La sceneggiatura, curata da Gualtiero Rosella, Annalisa Ruoppolo e Manuela Tovo, ha dato vita a una storia avvincente che si dipana tra le suggestive località di Cirò, Melissa, Carfizzi, Crucoli e Verzino. Questa produzione è frutto della collaborazione italo-francese, con Alba Produzioni per l’Italia, Gorilla Group e Leon Film per la Francia, in collaborazione con il Ministero della Cultura, Fondazione Calabria e Film Commission.

Il cast artistico del film vanta principalmente attori calabresi, tra cui Alessio Praticò, Carlo Gallo, Anna Maria De Luca, Annalisa Insardà, Federica Sottile e, per la prima volta sullo schermo, il giovane talento Daniele Procopio. Questa scelta non solo ha conferito al film un’autenticità radicata nel territorio, ma ha anche permesso al regista di creare una connessione più profonda con la cultura e la tradizione locali.







Lorenzo Adorisio, il regista, descrive il film come una favola personale raccontata con l’aiuto di “tante belle persone”, sottolineando l’esperienza unica ed emozionante vissuta durante la realizzazione del progetto. Un ringraziamento speciale è rivolto ad Annalisa Ruoppolo, co-sceneggiatrice del film, che ha condiviso con entusiasmo e passione le scelte cruciali in tutte le fasi della lavorazione.

Il regista esprime la sua gratitudine a coloro che hanno reso possibile questo progetto, includendo Sandro Frezza di Alba Produzioni, Carmine Abate e Mondadori editore per la fiducia e il sostegno. Gli sceneggiatori Gualtiero Rosella, Annalisa Ruoppolo e Manuela Tovo ricevono un riconoscimento speciale, insieme al cast di attori, alla casting director Francesca Marchese e a tutto il team tecnico-artistico che ha contribuito alla realizzazione del film.

Adorisio dedica un ringraziamento affettuoso alla sua squadra di fotografia, evidenziando il duro lavoro e la dedizione necessari per portare sullo schermo la magia della Calabria. “La festa del ritorno” non è solo un film, ma un omaggio appassionato a questa regione ricca di storia, cultura e tradizioni, confezionato con amore e impegno da un talentuoso regista e un eccezionale team artistico.

L’ex Sindaco di Cirò, Francesco Paletta, ha condiviso il suo commento dopo aver assistito alla prima visione del film “La festa del ritorno” di Lorenzo Adorisio, tratto dal libro di Carmine Abate. Paletta esprime la rilevanza della storia raccontata nel film, sottolineando come la sua trama metta in luce la durezza dei territori locali in un contesto in cui l’emigrazione diventa un mezzo per garantire una crescita dignitosa per le proprie famiglie, collegando questa tematica a questioni fondamentali come l’educazione e il rispetto.

Paletta ricorda con nostalgia le giornate trascorse dalla troupe nel territorio di Cirò durante le riprese, evidenziando l’emozione nel vedere ora sullo schermo i vicoli del centro storico, le campagne, i panorami sul Vallo e sul mare, la Piazzetta Mavile e i concittadini come comparse. Paletta elogia il regista per la scelta di girare scene di vita quotidiana nel palazzo di sua proprietà, riconoscendo l’impegno di tutti coloro che si sono dedicati alla realizzazione del film.

Infine, l’ex Sindaco esprime il suo plauso al regista e a tutti coloro che hanno contribuito al successo del film, auspicando che possa ottenere grande apprezzamento. Sottolinea anche il patrocinio del Comune di Carfizzi e del Comune di Cirò per il film, concludendo con un incoraggiante “Ad majora Cirò,” che può essere interpretato come un augurio per ulteriori successi e sviluppi positivi per Cirò.