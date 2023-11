Nel suggestivo scenario dell’agriturismo La Catena, la scuola dell’infanzia “Il Bosco Incantato” ha regalato ai suoi piccoli alunni un’esperienza educativa unica nella giornata di mercoledì 15 novembre. I protagonisti, bambini dai 3 ai 5 anni, hanno avuto l’opportunità di esplorare il mondo affascinante della raccolta delle olive e della vita rurale sotto la guida esperta di Claudio, il gestore dell’agriturismo.

Fin dall’inizio, l’atmosfera era carica di curiosità e entusiasmo, con gli insegnanti che vigilavano attentamente sui loro giovani allievi. Claudio, con la sua professionalità e simpatia, ha coinvolto i bambini in un percorso didattico coinvolgente, rendendo ogni fase della raccolta delle olive un’occasione per imparare e divertirsi.

I piccoli esploratori hanno potuto toccare con mano ogni fase del processo, dal lavaggio alla frangitura, dalla gramolatura all’estrazione. Questo approccio pratico ha reso la teoria appresa in classe una realtà tangibile, permettendo ai bambini di connettersi in modo più profondo con il mondo agricolo che li circonda.







Ma la giornata non si è limitata alla raccolta delle olive; Claudio ha dedicato del tempo prezioso per mostrare ai bambini gli animali presenti nell’agriturismo, spiegandone le caratteristiche in modo accessibile e coinvolgente. Un’esperienza che ha ampliato la comprensione dei piccoli su diverse realtà della vita rurale.

La giornata si è conclusa con un pranzo delizioso presso l’agriturismo, regalando ai bambini l’opportunità di gustare i frutti del loro apprendimento in un contesto conviviale e accogliente. Le maestre dell’Asilo “Il Bosco Incantato” hanno espresso un sentito ringraziamento allo staff dell’agriturismo La Catena per la loro gentilezza e professionalità, sottolineando come l’attenzione e la disponibilità abbiano contribuito a rendere l’uscita didattica un successo.

Un plauso particolare è stato rivolto alla dirigente Filomena Cozza, figura chiave nell’organizzazione di questa esperienza educativa. La sua dedizione, preparazione e attenzione ai dettagli sono stati determinanti nel garantire che i bambini possano arricchire il loro bagaglio culturale in modo significativo.

In conclusione, l’uscita didattica all’agriturismo La Catena ha dimostrato come l’approccio pratico e l’immersione diretta nell’apprendimento siano fondamentali per stimolare la curiosità e la consapevolezza nei bambini. Educare attraverso l’esperienza è la chiave per plasmare il futuro di una società sana, e la scuola dell’infanzia “Il Bosco Incantato” sembra essere sulla strada giusta.