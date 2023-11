La sottosezione Unitalsi Cirò, presieduta da Luca Murano, nei giorni scorsi ha promosso il tradizionale pranzo conviviale in suffragio dei defunti: “L’Apostolato delle anime e dei corpi infermi”. L’Unitalsi scrive Murano-“è una finestra affacciata sul mondo, ogni anello forma una catena, questo il servizio alla carità”. Domenica scorsa 12 Novembre la sottosezione Unitalsi Cirò, ha promosso il tradizionale pranzo conviviale in suffragio dei defunti, presso lo storico locale la “Conchiglia” a Cirò Marina che ha ospitato gratuitamente i volontari e gli amici speciali per condividere una domenica di spensieratezza. Mentre il prossimo 13 e 14 dicembre- prosegue il presidente Murano- “insieme all’ Unitalsi Sezione Calabria presieduto da Vincenzo Trapani Lombardo, la sottosezione del cirotano partecipera’ all’ udienza con il Santo Padre nei locali di Santa Marta in Roma , inoltre il 3 dicembre prima domenica di avvento, si rinnoveranno le promesse e si accoglieranno i nuovi soci: Basta poco per donare un sorriso, Lourdes, ne è la prova conclude Murano”. Dunque, conclude Murano- “una giornata piena di gioia, insieme all’Unitalsi ,per ricordare i defunti e gioire per il dono della vita; A tutti quelli che si onorano di vivere la carità nella semplicità, a tutti quelli che ritornano, a quanti nell’ Unitalsi trovano un sorriso, uno svago:grazie- anche noi con le lampade accese attendiamo l’arrivo dello sposo. Infine- grazie alla maestra Maria Notaro e alla sua famiglia per l’accoglienza e la disponibilità che abbiamo ricevuto” .







